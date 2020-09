Automatisierte Rechnungsverarbeitung: intelligenter, schneller, sicherer

Start: 23.09.2020 11:00 Uhr

End: 23.09.2020 11:30 Uhr

Entry: free

get ticket



Kosten sparen & Prozesse optimieren

Langwierige und kostspielige manuelle Prozesse im Rechnungswesen, kein Ăśberblick ĂĽber den Rechnungsstatus oder gar verpasste Skontofristen? Wie Sie das verhindern können, zeigen wir Ihnen in diesem Webinar: Sie lernen mit Doxis4 Intelligent Invoice Automation eine Lösung kennen, die alle Eingangsrechnungen komplett automatisiert verarbeiten kann – bis hin zur vollautomatischen Touchless-Buchung. So vermeiden Sie Fehler, die bei der manuellen Arbeit entstehen, verbessern ihre Liquiditätsplanung und sparen in der Buchhaltung wertvolle Ressourcen.

Dieses Webinar empfehlen wir besonders: Fachbereichsleitern im Rechnungswesen & der Buchhaltung

Ăśber die SER Group

SER ist ein führender europäischer Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform von SER. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. SER blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 550 Mitarbeitern vertreten.

Kontakt

SERgroup Holding International GmbH

Silvia Kunze-Kirschner

Joseph-Schumpeter-Allee 19

53227 Bonn

(0)40 27891-443

Silvia.Kunze-Kirschner@ser.de

https://www.sergroup.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.