Audi A3 8V Lautsprecher nachrüsten 200mm Top Soundsystem

Pegelfeste Bässe und hochauflösende Höhen für den Audi A3 8V mit diesem Lautsprecher Upgrade für das Soundsystem

Audi A3 8V gibt es als Dreitürige oder Fünftürige Kombilimousine (Sportback) Version am Markt. Einige Modelle haben auch ein Premium Soundsystem von Bang & Olufsen verbaut. Für alle Fahrzeughalter die ein Standard Soundsystem im Fahrzeug haben gibt es Optionen den Werkssound aufzurüsten. Mit dem Paket Audi A3 8V Lautsprecher Sportpack 300 Watt Powerpaket gibt es ein Top Upgrade für die Lautsprecher mit 200mm Bässen in den vorderen Türen für die Audi A3 8V Sportpack Version.

Wer kraftvolle kontrollierte Bässe bei der Musikwiedergabe genießen möchte ist mit diesem Paket bestehend aus Lautsprechern der Audison Prima Serie und 200mm Tieftönern für die vorderen Türen, 25mm Hochtöner für beide A-Säulen inclusive Frequenzweichen optimal ausgestattet. Beide Hochtöner im Frontsystem erhalten eine Frequenzweiche mit zweistufigen Pegelwähler. Für beide hinteren Türen wird das Audison APK165 2 Wege System verbaut, 165mm Lautsprecher mit 25mm Hochtönern und einer Gesamtleistung von 300 Watt.

Im Fahrzeug sind die Lautsprecher ab Werk mit speziellen Halterungen montiert im Lieferumfang sind neue Halterungen und Adapterkabel für den direkten Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabeln in den Türen enthalten. Die neuen Lautsprechersysteme werden mit der originalen Verkabelung im Fahrzeug mit Musiksignalen versorgt. Somit entfallen lästige Verkabelungen die auch auf die Gewährleistung für das Fahrzeug Einfluss nehmen. Durch den hohen Wirkungsgrad von 93,5DB haben die Lautsprecher eine extrem hohe Effizienz durch den Betrieb am Radio ab Werk, und können so sehr hohe Pegel erreichen.

Audison Prima steht für höchste Qualität bei Lautsprechern die im OEM Bereich für eine Integration in originalen Einbauplätzen hergestellt werden. Die Systeme sind passgenau und werden bei sorgfältiger Montage eine Top Performance mit Dynamik und hohen Pegel erreichen. Die Montage kann auch von handwerklich geschickten Fahrzeughaltern durchgeführt werden. Für die Demontage der Türverkleidung gibt es im Webshop von auto-lautsprecher.eu Werkzeuge mit Kunststoffhebeln die keine Dellen oder Kratzer an den Verkleidungen hinterlassen. Auch die Klipse an der Rückseite der Türverkleidungen können damit ausgehebelt werden ohne abzubrechen.

Für Fahrzeughalter des Audi A3 8V Dreitürer Modells gibt es ein abweichendes Paket Audi A3 8V Lautsprecher High Power 300 Watt Front Heck mit passenden Halterungen für den Audi A3. Die Lautsprecher sind wie im Sportpack Modell identisch auch in diesem Paket sorgen 200mm Tieftöner für kraftvolle Bässe mit Pegel und Druck. Für die Installation von Audi A3 8V Lautsprecher empfehlen wir auch eine Fahrzeugdämmung der Türen mit Alu-Bitumenmatten, die Matten sind selbstklebend und werden auf die Innenseite der Außentüren aufgebracht. Durch die Türdämmung wird die Akustik beeinflusst und die Musikwiedergabe deutlich verbessert. Neben der Ruhigstellung von mitvibrierenden Teilen sorgt die Dämmung im Bassbereich für eine stärkere Performance von bis zu 7DB.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

