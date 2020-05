Andreas Sternberg – befreit

Andreas Sternberg unterstützt als Sparringspartner und Ratgeber auf dem Weg zu echter unternehmerischer Freiheit

In der heutigen VUCA-Welt gilt es zahlreiche Herausforderungen zu meistern, die vor allem Führungskräfte wie Inhaber, Geschäftsführer und CEOs in Drucksituationen bringen. Die große Unsicherheit trübe den Blick für Klarheit und schade der Unternehmenskultur. Dem will Andreas Sternberg als Sparringspartner und Ratgeber entgegenwirken. “Das Geheimnis Ihres Erfolgs liegt in Ihrer Persönlichkeit. Mit mir als starken Partner an Ihrer Seite erlangen Sie Selbstkenntnis und Authentizität. So entsteht zu Ihren Mitarbeitern eine tiefe Vertrauensbasis, die zu mehr Motivation, Leistungsbereitschaft und zur Entfaltung neuer Potenziale führt”, verspricht Sternberg.

Er selbst kenne das Gefühl der Orientierungslosigkeit und das Streben nach Glück aus eigener Erfahrung. Die wirksamsten Erkenntnisse habe er damals selbst aus dem Coaching gezogen. “Rückblickend stelle ich fest, dass gerade diese letzte Station der Selbsterkenntnis für mich und meine heutige Zufriedenheit grundlegend war.” Aus diesem Grund möchte Andreas Sternberg auch anderen Führungskräften in schwierigen Zeiten zur Seite stehen und neue Perspektiven eröffnen.

Wer einen Sparringspartner auf Augenhöhe suche und jemanden der das Business und dessen Herausforderungen genau verstehe, der sei bei Andreas Sternberg genau richtig. Als Ratgeber vermittelt er wertvolles Expertenwissen und gibt dabei seine jahrelange Erfahrung als Unternehmer weiter. “Betrachten Sie mich als Ihren “professionellen Freund””, so der Experte für unternehmerische Freiheit.

Seine praktische Arbeit erklärt er folgendermaßen: “Ich gebe Ihnen einen geschützten Raum, in dem Sie Ihren Gedanken freien Lauf lassen können. Im 1-zu1-Coaching erörtern wir gemeinsam zunächst Ihren aktuellen Standpunkt. Wir setzen an Ihrer Persönlichkeit an – so gelingt es Ihnen nicht nur sich selbst, sondern auch andere besser kennenzulernen und zu verstehen. So individuell wie Ihre Herausforderungen, sind auch die Methoden, die in meinen Coachings zum Tragen kommen. Manchmal reichen schon wenige Sessions, um neue Perspektiven zu entwickeln und ein Licht am Ende des Tunnels zu entdecken.”

Wer auf der Suche nach unternehmerischer Freiheit ist, findet nähere Informationen und Kontakt zu Andreas Sternberg – befreit unter: https://www.andreassternberg.com/

