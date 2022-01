AGT Professional Akku-Kompressor-Luftpumpe ALP-130

Sicherheit mit optimalem Luftdruck

– Ideal für Auto-, Motorrad- und Fahrrad-Reifen

– Auch für Bälle, aufblasbares Spielzeug und Strandgeräte geeignet

– Universell einsetzbar dank Adaptern

– LED-Display mit digitalem Druck-Manometer

– Perfekt auch im Dunkeln dank integrierter LED-Lampe

– Inklusive Aufbewahrungs- und Transporttasche

Mehr Sicherheit dank richtigem Luftdruck: Der korrekte Druck auf den Autoreifen spart nicht nur Kraftstoff, er ist auch wichtig für sicheres Fahrverhalten. Mit der Akku-Kompressor-Luftpumpe von AGT Professional behält man ihn jederzeit unter Kontrolle!

Unabhängig von Tankstellen: Ab sofort spart man die regelmäßigen Anfahrten zu Luftdruck-Stationen und kontrolliert den Reifendruck bequem Hause – vor der Familienurlaubs-Fahrt, vor der ersten Motorrad-Tour im Frühjahr oder beim Räderwechsel.

Nicht nur für Autoreifen: Auch Fahrrad- und Motorradreifen pumpt man ruckzuck auf. Selbst Bälle, aufblasbares Spielzeug, Gummiboot und Luftmatratze bringt man mit der Luftpumpe in Form.

Exakter Druck dank Automatik-Funktion: Man stellt nur den gewünschten Luftdruck ein – den Rest erledigt die Pumpe. Bei Erreichen des gewünschten Drucks beendet sie den Aufpump-Vorgang automatisch. So bequem war das Aufpumpen noch nie!

Jederzeit und überall einsatzbereit: Dank Akku nutzt man die Luftpumpe überall flexibel. Geht unterwegs der Strom aus, betreibt man die Pumpe einfach im Auto am Zigarettenanzünder.

Notfall-Licht, wenn es darauf ankommt: Die integrierte LED-Arbeitsleuchte mit 3 Leuchtmodi spendet nachts Licht und leuchtet auch dunkle Ecken hell aus.

– Zur Luftdruck-Kontrolle und zum Aufpumpen von Reifen u.v.m.

– Ideal für viele Einsatzbereiche: Auto-, Motorrad- und Fahrrad-Reifen sowie Bälle, aufblasbares Spielzeug, Sport- und Strandgeräte

– Beleuchtetes LED-Display: Digital-Manometer mit Anzeige in psi, bar und kPa

– Automatische Aufpump-Funktion: stoppt bei Erreichen des voreingestellten Drucks automatisch

– Maximaler Druck: 150 psi / 10,34 bar, Durchlass: 13 l/Min.

– Variabel an viele Ventile anschließbar: dank 3 Adaptern für Ball-Ventile, Spielzeug-Ventile und Sclaverand-Ventile

– Adapter immer griffbereit dabei: im praktischen Klapp-Fach

– LED-Arbeitsleuchte mit 3 Leuchtmodi: statisches rotes Licht, blinkendes rotes Licht, statisches weißes Licht

– Helligkeit Arbeitsleuchte: 54 Lumen

– Praktische Transporttasche

– LED-Display, Bedien-Tasten und Ein/Aus-Schalter mit Feststellfunktion

– Stromversorgung: austauschbarer Lithium-Ion-Akku mit 1.500 mAh, lädt per 230-V-Netzteil

– Alternativer Betrieb per 12-Volt-Anschluss am Zigarettenanzünder

– Maße: 254 x 109 x 239 mm, Gewicht: 1,1 kg

– Akku-Kompressor-Luftpumpe inklusive Akku, 12-Volt-Kfz-Stromkabel, 230-Volt-Lade-Netzteil, 3 Ventiladaptern, Luftschlauch mit Düse, Transporttasche und deutscher Anleitung

– EAN:4022107395342

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8164-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8164-4320.shtml

AGT Professional Ersatz-Li-Ion-Akku für Kompressor-Luftpumpe ALP-130, 12 V, 1.500 mAh

– Ideal als Ersatz oder zum schnellen Auswechseln

Mehr Sicherheit dank richtigem Luftdruck: Der korrekte Druck auf den Autoreifen spart nicht nur Kraftstoff, er ist auch wichtig für sicheres Fahrverhalten. Jetzt behält man ihn jederzeit unter Kontrolle!

Jetzt hat man immer Ersatz zur Hand: ob die Leistung des mitgelieferten Akkus der Kompressor-Luftpumpe nachlässt, oder ob man ihn einfach nur schnell auswechseln möchte, um anschließend weiterzupumpen.

– Ersatz-Akku für die Kompressor-Luftpumpe ALP-130

– Originale Hersteller-Qualität

– Kinderleichter Austausch

– Spannung: 12 Volt

– Kapazität: 1.500 mAh

– Lädt per 230-V-Netzteil

– EAN:4022107395359

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8165-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/WSH6pxcsTDxcT39

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.