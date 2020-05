ACHEMA 2021

Location: Messegelände Frankfurt

Street: Ludwig-Erhard-Anlage 1

City: 60327 – Frankfurt (Germany)

Start: 14.06.2021 09:00 Uhr

End: 18.06.2021 16:00 Uhr

Entry: 50.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Die ACHEMA ist das Weltforum für chemische Technik, Verfahrenstechnik und Biotechnologie. Alle drei Jahre präsentieren bei der globalen Leitmesse der Prozessindustrie rund 3.800 Aussteller aus mehr als 50 Ländern rund 150.000 Teilnehmern aus aller Welt neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Das Spektrum umfasst von Laborausrüstung, Pumpen und Analytikgeräten über Verpackungsmaschinen, Kessel und Rührer bis zu Sicherheitstechnik, Werkstoffen und Software alles, was in der chemischen Industrie, der Pharma- und Lebensmittelherstellung benötigt wird. Der begleitende Kongress ergänzt die Themenvielfalt der Ausstellung mit 800 wissenschaftlichen Vorträgen und zahlreichen Gast- und Partnerveranstaltungen. Die nächste ACHEMA findet vom 14.-18. Juni 2021 in Frankfurt am Main statt. Mehr unter http://www.achema.de

Firmenkontakt

DECHEMA Ausstellungs-GmbH

Kathrin Rübberdt

Theodor-Heuss-Allee 25

60486 Frankfurt

0697564277

ruebberdt@dechema.de

http://www.achema.de

Pressekontakt

DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.

Kathrin Rübberdt

Theodor-Heuss-Allee 25

60486 Frankfurt

0697564277

ruebberdt@dechema.de

http://www.achema.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.