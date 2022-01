99 Rhetorik-Tipps für Prüfungen

Ein Ratgeber zur Verbesserung der Rhetorik bei Prüfungen oder Vorträgen zur Steigerung des rednerischen Erfolges

In mündlichen Abschlussprüfungen und sonstigen Redeauftritten kommt es nicht nur auf das Wissen an, sondern auch auf die Art der Darstellung. „Rhetorik ist die halbe Miete“, sagen erfahrene Prüfer.

Dr. Joachim von Hein zeigt, wie rhetorisch ungeübte Prüflinge ihre sprachliche Überzeugungskraft deutlich verbessern. In seinem Ratgeber gibt er Beispiele, wie weitergesprochen werden kann, selbst wenn die Kandidaten eigentlich gar nicht mehr weiterwissen… www.Starterboerse.de

Er zeigt, welche rhetorischen Fehler sie unbedingt vermeiden sollten, um erfolgreich zu sein: Die Wahl der richtigen Worte und Redewendungen, die Kunst der Pointe und der Pause, geschickte Hervorhebungen und Wiederholungen sind genauso erfolgsentscheidend, wie das Fachwissen im Hintergrund. Dabei müssen die Sprecher immer glaubwürdig und authentisch bleiben.

Von herausragender Bedeutung bei der Vorbereitung einer Präsentation oder einer Rede ist die Anlage eines „Roten Fadens“, an dem sich sowohl die Zuhörenden als auch die Vortragenden orientieren können. Diesen rhetorischen Vortrag gilt es nun mit entsprechenden Charts, Fotos oder Grafiken zu illustrieren. www.jvhein.de

Leider erliegen viele Menschen dabei der Verführung, zu viel Fotos oder Grafiken in ihren Vortrag einbauen. Jeder visuelle Eindruck muss erstmal verarbeitet werden und mit dem Gehörten in Einklang gebracht werden. Das dauert pro Chart etwa 60 Sekunden. Das heißt, wenn ein Vortrag 15 Minuten dauern soll, dürfen nicht mehr als zehn bis zwölf Charts gezeigt werden.

Der Autor, Dr. Joachim von Hein aus Bochum, war viele Jahren als Hochschullehrer, Prüfer und Unternehmensberater tätig. Er hat viele derartige Fehler erleben müssen. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, zögern Sie nicht, ihn einfach anzumorsen und schicken Sie ein Mail an: info@jvhein.de

Dr. Joachim von Hein,

PR-Berater, Texter, Speaker und Netzwerker,

seit über 30 Jahren Journalist und

Ghostwriter.

Prüfungscoach und -berater

Hochschullehrer und Prüfer

