9. Aftersales Forum für Wachstum 15.06.2021 Germany

Garantiert mehr Erträge machen im Werkstattservice bei KFZ und NFZ, bis zu € 76.492,- p.a.* und mehr.

Wuppertal, 25.02.2021

Am 15.06.2021 veranstaltet Marco Paffenholz, Inhaber der NEWEST – Lösungen für Wachstum, das erfolgreiche 9. AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM im Ebbtron Auditorium und Atrium in Solingen, NRW Germany.

www.aftersales-forum.de

Marco Paffenholz garantiert allen teilnehmenden Aftersales-Verantwortlichen aufgrund seiner Best Practise mehr Umsatz und mehr Erträge im Werkstattservice zu machen.

Der automobile After Sales steckt mitten in Veränderungen.

Der Werkstattservice kommt weiter bei vielen Betrieben – insbesondere bei markengebundenen – anhaltend stark unter Druck. Die Pandemie COVID-19 sorgt zum Teil für große Umsatzschwankungen im After Sales. Zudem stellt sich die mehr durchsetzende E-Mobilität als unangenehmer Ertragskiller heraus mit über 50% weniger Umsatz bei Lohn und Teilen. Zudem verschenken viele Betriebe versteckte und ungenutzte Umsatzpotentiale, beispielsweise in Servicepaketen bei Full-Service-Leasing.

Die bewährten Praxisexperten sind:

+ Michael Kotlenga, Geschäftsführer After Sales Mehrmarken-Autohausgruppe Schönauen

+ Marco Paffenholz, operativer Sales und After Sales Experte

Die Teilnehmer werden ohne hochtrabende Dialoge zur anwendbaren Umsetzung motiviert. Mit garantiert bewährten Erfolgsformeln und vielen Praxisbeispielen der Experten.

Viele Erfolgsformeln sind bereits wirkungsvoll umgesetzt, unter anderem bei DRESEN Gruppe, Autohausgruppe Schönauen und von Keitz, Volvo Auto Nova, Mercedes Benz Assenheimer + Mulfinger sowie Werksniederlassungen von Herstellern.

100% praxisorientiert! Klartext statt diffuser Aussagen!

Garantiert nur bewährte Erfolgsformeln aus dem Tagesgeschäft der Experten vermittelt.

+ Den Betrieb wirksam vor dem Ertragskiller E-Mobilität schützen.

+ NEU! Corona bedingte Umsatzschwankungen abmildern.

+ NEU! Umsatz garantiert steigern mit versteckten und ungenutzten Potentialen in Servicepaketen.

+ Klimaanlagenwartungen und -reinigungen mit +100% verdoppeln.

+ Mit qualifiziertem Telefonmarketing Umsätze nachweisbar vervielfachen.

+ Profitieren von weiteren bewährten Erfolgsformeln aus der Praxis.

+ Optional Experten Tag 2: 16.06.2021 mit detaillierter Kennzahlen- und Situationsanalyse, konkretem Handlungsplan >> limitiert auf 3 Betriebe

98% Weiterempfehlungsquote aus D-A-CH-L. Manager, Geschäftsführer und Aftersales-Verantwortliche freier Werkstätten sowie der Marken Audi, BMW, Fiat, Honda, Mazda, Mercedes, Opel, Peugeot, Skoda, Toyota und Volkswagen.

+ “Gerade auch die praktischen Argumentationshilfen haben das Forum sehr bereichert.”

+ “Das Forum war sehr praxisorientiert. Die Lösungen können im Werkstattservice sehr gut umgesetzt werden.”

Profitiere von bewährten Erfolgsformeln und vielen Praxisbeispielen zur Ertragssteigerung:

+ € 2,1 MIO Umsatz p.a. mit Telefonmarketing

+ 400 TEUR Umsatz p.a. mit Klimaanlagenwartung

+ 300 TEUR Umsatz mit Klimaanlagenreinigung

+ Schutz vor Ertragskiller E-Mobilität.

+ Corona bedingte Umsatzschwankungen stabilisieren

+ Versteckte und ungenutzte Potentiale in Servicepaketen ausschöpfen

9. AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM

Dienstag, 15.06.2021

Beginn 08:43 Uhr, Ende ca. 17.31 Uhr

Ebbtron Auditorium und Atrium mit 220″ LCD Wall

Dunkelnberger Straße 39

42697 Solingen, NRW, Germany

Frühbucher BONUS bis 31.03.2021

Gebühr für KFZ / NFZ Handel und Werkstätten bis 31.03.2021 € 395,00*, danach € 445,00*

Gebühr für Automobil und NFZ-Hersteller, Importeure, OEMs, Dienstleister und Berater € 595,00*

*netto jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Einige Buchungen sind bereits vorgemerkt.

COVID-19 / Corona

Die Tagungsstätte erfüllt alle behördlichen Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Die Räume bieten sehr großzügigen Platz mit sehr großen Abständen zu allen Teilnehmern.

Die Kooperationspartner TUNAP, HELIS 24 und LDB Gruppe helfen ebenfalls, die Aftersales Ergebnisse signifikant zu verbessern.

Das AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM richtet sich an Vorstände, Geschäftsführer, Inhaber, Aftersales Manager, Serviceleiter sowie Teiledienstleiter in den Bereichen KFZ und NFZ.

Pressekontakt: Marco Paffenholz, +49(0) 171 5315383

Die Referenten und Praxisexperten

Michael Kotlenga, Geschäftsführer After Sales Mehrmarken-Autohausgruppe Schönauen mit 7 Standorten

+ Erfahrungen im After Sales seit über 20 Jahren

+ seit 2002 Aftersales-Verantwortlicher

+ stetig wachsende Rentabilität mit einem Jahresumsatz von über 11,5 Mio € für Lohn und Teile bei über 45.000 Stunden mit nur 16 Serviceberatern und 28 Monteuren

Marco Paffenholz, Inhaber NEWEST – Lösungen für Wachstum

+ Erfahrungen im operativen Vertrieb seit 1991

+ seit 2003 operativer Sales und After Sales Experte

+ messbare Verkaufssteigerung in operativen After Sales Umsetzungen, u.a. plus € 2,1 MIO Umsatz p.a. mit Telefonmarketing, plus 400 TEUR Umsatz p.a. mit Klimaanlagenwartung, plus 300 TEUR Umsatz mit Klimaanlagenreinigung.

* Realisierte Ergebnisse pro Jahr bei Betriebsgröße mit 6.000 Servicedurchgängen, 3.000 Kundenffhrzeugen, 3.000 Inspektionen p.a., 75% Privatkunden, 25 % Firmenkunden, 350 Reifenhotelkunden, 600 EH Fahrzeugverkauf NW + GW. Detaillierte Auflösung erfolgt im 9. AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM am 15.06.2021.

Das Aftersales Forum für Wachstum findet seit 2013 jedes Jahr statt.

ENTDECKE PRAXISBEGLEITENDEN MEHRWERT

Ich arbeite als Sales und After Sales Experte meist in operativen Vertriebstrainings praktisch on the job ganz nach dem VORmachen-MITmachen-NACHmachen-Prinzip. Ich lebe Anforderungen ganz praktisch selber vor. Somit werden “typische” Seminareffekte vermieden und Hemmschwellen in der Verhaltensänderung abgebaut. Dabei bewege ich mich branchenunabhängig auf allen Ebenen des Vertriebs, von Telesales und Innendienst, über Verkaufsberatung und Außendienst bis zur Vertriebsleitung und zum Management.

ERLEBE DEN “MACHERTYP” MARCO PAFFENHOLZ

Als Machertyp spreche ich Klartext ohne hochtrabende Dialoge und übernehme mit Herzblut Aufgaben von der Mitarbeiterqualifizierung bis zur ganzheitlichen Reorganisation von Vertriebseinheiten. Ich bin als Teamplayer stets auf Augenhöhe mit Ihnen und verstehe mich als Ihr Partner.

SCHÄZTE EMOTION UND PASSION

Mit leidenschaftlicher Motivation ist die Leistungssteigerung im Vertrieb meine Passion: Verhaltensänderungen und Veränderungsprozesse im Vertrieb aktivieren, nachhaltig erhalten und dabei messbare Vertriebsleistung produzieren. Begeisterung ist sehr ansteckend.

PROFITIERE VOM “QUERDENKER” MARCO PAFFENHOLZ

Als Nachfahre meines Ur-Ur-Ur-Ur-Großvaters Häuptling Big Smoking Wood schaue ich stets als kreativer Querdenker kritiklos über den Tellerrand. Schöpfen Sie aus meinen verschiedensten Erfahrungen aus über 500 Vertriebsprojekten. Generieren Sie mit mir neue Impulse für Ihr Wachstum.

Kontakt

NEWEST – Lösungen für Wachstum Inhaber Marco Paffenholz

Marco Paffenholz

Hermann-Ehlers-Straße 99a

42109 Wuppertal

01715315383

kontakt@vertriebsleistung.de

http://www.vertriebsleistung.de

