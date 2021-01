6 wichtige aufkommende Modemarken

Die langlebige Popularität einer Marke ist in der Modewelt keine Selbstverständlichkeit. Marken, in denen man im Jahr 2020 noch gesehen werden wollte, können es im Jahr 2021 plötzlich nicht mehr sein. Es funktioniert auch andersherum, innerhalb eines Jahres kann eine Marke zu einer sehr erfolgreichen Marke heranwachsen. 2020 mag ein besonderes Jahr mit Heimarbeit, Mundschutzmasken und Lockdowns gewesen sein, aber auch in diesem Jahr sahen wir in den Daten von SuperSales eine Reihe von Marken, die im Vergleich zum Vorjahr stark gewachsen sind. Aber welche werden “The Next Big Thing” sein? Dies sind die 6 aufkommenden Marken, die durch SuperSales gekennzeichnet sind.

Stone Island

Seit Jahren sehen wir die Kleidung von Stone Island auf den Straßen, aber sie ist immer eine exklusive Marke geblieben. Das änderte sich 2020; die italienische Marke, bekannt für das “Patch” auf dem linken Ärmel, entwickelte sich zu einer aufstrebenden Marke für ein größeres Publikum. Relativ gesehen ist Stone Island der größte Zuwachs im Jahr 2020, denn im Vergleich zum letzten Jahr wurden 50 Mal so viele Produkte der Marke verkauft.

Veja

Völlig neu und unbekannt ist Veja nicht, aber das kommende Jahr 2020 ist es definitiv aufkommend! Die nachhaltige Marke ist bekannt für ihre Sneaker mit schönem Design und ihren fairen Produktionsprozess. Sie verwenden nur umweltfreundliche Materialien, aber auch faire Bedingungen für die Mitarbeiter in den Fabriken stehen ganz oben auf der Liste. Veja hat 15 Jahre lang dafür gekämpft, aber im Jahr 2020 haben Sie beschlossen, ihnen massenhaft zu folgen. In diesem Jahr wurden mehr als 7-mal so viele Veja-Produkte verkauft wie im Jahr 2019.

Hvisk

Farbenfrohe und spielerische Accessoires, inspiriert von den Straßen Kopenhagens. Hvisk-Produkte strahlen den skandinavischen Stil aus und sind aus hochwertigen (veganen) Materialien gefertigt. Genau diese Kombination hat in diesem bizarren Jahr bemerkenswert gut funktioniert. SuperSales verkaufte 7,5 Mal so viele Hvisk-Produkte.

Golbergh

Obwohl wir im Jahr 2020 viel Zeit in Innenräumen verbrachten, gab es keinen Mangel an warmen Wintermänteln. Gerade als wir noch Wintersport treiben durften, entschieden sich viele, stilvoll die Pisten hinunterzufahren. Diese Marke ist nicht billig, aber das Sortiment von Goldbergh war im Jahr 2020 sehr beliebt. Die Anzahl der über SuperSales verkauften Goldbergh-Produkte hat sich im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht. Nun wollen wir hoffen, dass der Winter 2021 auch recht kalt wird.

Mason Garments

Die Liebe für Boutique-Sneaker ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Das sehen wir nicht nur an unseren eigenen Zahlen, sondern auch am Wachstum neuer zusätzlicher Sneakermarken auf dem Markt. Im Jahr 2020 wurden 8,5 Mal mehr Produkte von Mason Garments verkauft als im Vorjahr.

Verbenas

Jahrelang drehte sich bei den Espadrilles alles um eine Marke, doch im Jahr 2020 wurde gleichberechtigte Konkurrenz entdeckt: Verbenas ist die aufkommende Marke rund um den Sommerschuh. Die Verbenas Espadrilles sind in allen möglichen Farben und Modellen erhältlich, so dass für jeden etwas dabei ist. Und dass jeder ein Paar zu ihren Füßen haben wollte, ist aus unseren Zahlen eindeutig.

SuperSales wurde 2014 gestartet und vergleicht die Produktangebote von Hunderten von Online-Shops. Die Benutzer können durch praktische Filter und persönliche Benachrichtigungen einfach die besten Angebote finden. Zehntausende von Menschen kaufen täglich auf der Plattform ein. Neben Deutschland ist SuperSales auch in den Niederlanden und Belgien aktiv.

