2024: Europäischer Investor Patryk P. Prokulewicz treibt globale Innovation voran

Im Zentrum Europas nimmt der visionäre Investor Patryk P. Prokulewicz eine Schlüsselrolle in der Neugestaltung der Unterstützung für Start-ups und Scale-ups ein. Mit einem starken Engagement für die Förderung europäischer Unternehmen, insbesondere solcher, die sich mit zukunftsweisenden IT-Lösungen und künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigen, strebt Prokulewicz danach, europäische Innovation auf die globale Bühne zu bringen.

„Ich sehe Möglichkeiten, wo andere Zurückhaltung üben“, so Prokulewicz. „Unser Ansatz geht über finanzielle Investitionen hinaus. Wir setzen auf den Glauben an eine Vision, die Menschen dahinter und die transformative Kraft der Technologie.“ Diese Überzeugung hat zur Bereitstellung von bis zu 200.000 € an Risikokapital für Start-ups geführt, die nicht nur Wachstumspotenzial zeigen, sondern auch den Ehrgeiz haben, über geografische Grenzen hinweg zu expandieren.

Die Unterstützung durch Prokulewicz umfasst finanzielle Mittel, Mentoring, strategische Beratung und Zugang zu einem globalen Netzwerk. „Wir betrachten jedes Start-up, in das wir investieren, als Teil einer erweiterten Familie. Unsere Rolle als Partner umfasst die Teilung von Wissen, Verbindungen und Leidenschaft“, erklärt Prokulewicz.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Invest 2.0 Programm (unter Prokulewicz Grants AG), das als wesentliches Element zur Förderung des Wachstums zukünftiger Portfolio-Unternehmen angesehen wird. Für Scale-ups bietet Prokulewicz Grants AG Engagement eine entscheidende Unterstützung in der Skalierungsphase, um internationale Erfolge zu sichern.

„Die Konzentration auf IT-Lösungen und KI ist ein entscheidender Faktor in unserer Strategie“, betont Prokulewicz, Verwaltungsratspräsident der Prokulewicz Grants AG. „KI ist ein fundamentaler Wandelgeber, der Branchen revolutioniert und Möglichkeiten eröffnet, die vor einem Jahrzehnt undenkbar waren.“

Mit einem erfahrenen Team an seiner Seite zielt Prokulewicz darauf ab, ein Ökosystem zu schaffen, das Innovation fördert und europäischen Unternehmen hilft, auf der Weltbühne zu glänzen. „Europa besitzt Talent, Kreativität und eine reiche Geschichte der Innovation. Was es braucht, ist eine Brücke zur Welt, und genau das bauen wir – eine Investition nach der anderen.“

Diese Geschichte spiegelt nicht nur die Mission eines Investors wider, sondern symbolisiert eine umfassendere Vision, die darauf abzielt, europäische Innovation zu globalisieren, Grenzen zu erweitern und Barrieren zu durchbrechen. Prokulewicz setzt seine Unterstützung für die Träume von Unternehmern fort, mit der klaren Botschaft, dass Europas Technologiebereich bereit ist, die Weltbühne zu erobern.

