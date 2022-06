11. Ayurveda Kongress vom 24. – 26. Juni 2022 in Bad Meinberg

Location: Campus

++++ Mit Workshops und Vorträgen von internationalen Experten aus Praxis und Wissenschaft ++++ Indischer Generalkonsul Dr. Amit Telang aus Frankfurt am Main zu Besuch ++++

Ayurveda ist eine traditionelle indische Heilkunst, die in der modernen westlichen Welt eine Alternative zu herkömmlichen Verfahren bietet. Besonders Menschen, die typgerechte Ernährungsformen, heimische Superfoods, verdauungsstärkende Interventionen, Methoden zur Unterstützung der Darmgesundheit und des Immunsystems sowie Methoden für mehr Ausgleich und Wohlbefinden kennenlernen möchten, finden ein großes Spektrum an Vorträgen und Workshops.

Die Entdeckungsreise in die Vielfalt ayurvedischer Heilkunst findet im Rahmen des Ayurveda Kongresses vom 24. – 26. Juni 2022 in Bad Meinberg statt. Veranstaltet wird der nur alle drei Jahre stattfindende Kongress vom Berufsverband der Yoga Vidya Gesundheitsberater, Kursleiter und Therapeuten (BYVG). Yoga Vidya Gründer Sukadev Bretz und Narendra Godehard Hübner, Leiter des Seminarzentrums in Bad Meinberg, begrüßen auf dem Kongress den indischen Generalkonsul Dr. Amit Telang aus Frankfurt am Main in Bad Meinberg. Bereits bei der Eröffnung sprechen renommierte Experten der ayurvedischen Heilkunst wie Amadio Bianchi, Mr. Amarjeet S. Bhamra, Lothar Pirc und Dr. Devendra. Ziel ist die Förderung des Ayurveda in Deutschland.

Neben der physischen steht auch die psychische Gesundheitsförderung im Vordergrund. Die Workshops verbinden die ayurvedische Perspektive mit yogischen, schamanischen und psychologischen Komponenten. Sie transportieren die jahrtausendealte Heilkunst ins 21. Jahrhundert und stellen den Praxisbezug zum Alltag her. Handlungsmöglichkeiten bei spezifischen Beschwerdebildern stehen in weiteren Vorträgen und Workshops im Vordergrund. Entspannungsangebote, Techniken zur Resilienzförderung und Stressbewältigung sowie eine Kochshow runden das Programm ab.

Eine Podiumsdiskussion führt alle Referent*innen in einen moderierten Wissensaustausch. Auflockerung bieten eine große Vielfalt an Yogastunden, Tanzeinheiten sowie Konzerte und Heilreisen. Ob bei der täglichen Puja, bei Meditationen oder im Satsang – die Vielfalt des Lebens darf an diesem Wochenende in vollen Zügen genossen werden!

++++ NEU! Alle Veranstaltungen einzeln zu je 12 Euro buchbar ++++ Tagestickets verfügbar ++++

Mehr unter: www.yoga-vidya.de/events/ayurveda-kongress/

Info und Anmeldung unter Tel. 05234/870, per Email an: rezeption@yoga-vidya.de.

Kurzfristige Änderungen behalten wir uns aufgrund der aktuellen Lage vor.

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 4.500 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 21.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute.

