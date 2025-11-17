Zyperns Steuerreform 2025 im Fokus

Bundschuh & Schmidt Holding informiert Unternehmer und Investoren

Mit klarer Analyse und praxisnaher Beratung die neuen Chancen optimal nutzen

Mit der im Parlament eingebrachten Steuerreform 2025 beginnt für Unternehmer, Investoren und internationale Fachkräfte eine Phase bedeutender Veränderungen im zyprischen Steuerrecht. Die Bundschuh & Schmidt Holding Limited mit Sitz in Paphos reagiert darauf mit einem umfassenden Informations- und Beratungsangebot, das sich speziell an deutschsprachige Unternehmer, vermögende Privatpersonen und Standortwechsler richtet.

Die Reform umfasst unter anderem eine neue Einkommenssteuer-Systematik, aktualisierte Abzugsregeln, modernisierte Kriterien für die Steuerpflicht, klare Bestimmungen zu Kryptowährungen sowie eine strukturelle Anpassung zur kommenden europäischen Unternehmensbesteuerung ab 2026. Für viele internationale Unternehmer ergibt sich daraus ein noch attraktiveres Umfeld – vorausgesetzt, die Änderungen werden korrekt interpretiert und strategisch genutzt.

„Die neue Reform stärkt Zypern als Unternehmensstandort stärker denn je“, erklärt Meinhard Bundschuh, Mitgründer der Bundschuh & Schmidt Holding. „Wer seine Steuerstrategie jetzt anpasst, profitiert künftig von einem hochflexiblen, modernen und wettbewerbsfähigen System – kombiniert mit einer Lebensqualität, die man nördlich der Alpen inzwischen nur noch aus Urlaubserzählungen kennt.“

Die Bundschuh & Schmidt Holding betreut seit 2017 deutschsprachige Auswanderer, Unternehmer und Investoren dabei, steuerlich und strukturell optimal in Zypern Fuß zu fassen. Das Unternehmen bietet eine einzigartige Kombination aus steuerlicher Analyse, Wohnsitzbegleitung, Firmengründung, Compliance-Betreuung und Immobilienberatung – vollständig vor Ort in Paphos.

Im Rahmen der Reform stellt die BS Holding ab sofort folgende Leistungen bereit:

Veranstaltung exklusiver Steuer-Webinare zur Zypern-Reform 2025 und den Unternehmenssteuern ab 2026

Individuelle steuerliche Standortanalyse für deutsche und europäische Unternehmer

Beratung zur optimalen Strukturierung von Zypern-Limited, internationalen Holding-Setups und Cash-Flow-Modellen

Spezialberatung zu Kryptowährungen, Non-Dom und territorialer Besteuerung

Checklisten & Whitepapers als kostenfreies Informationspaket für Interessierte

„Die weltweite Steuerlandschaft verändert sich rasant“, so Bundschuh weiter. „Während andere Staaten ihre Unternehmer weiter in ein bürokratisches Labyrinth schicken, setzt Zypern konsequent auf wirtschaftsfreundliche Modernisierung. Genau das nutzen unsere Kunden – mit klaren Strukturen und einer professionellen Begleitung vom ersten bis zum letzten Schritt.“

Die Bundschuh & Schmidt Holding ruft Unternehmer und Investoren dazu auf, sich frühzeitig mit den neuen Regeln auseinanderzusetzen und bereits 2024/2025 strategische Entscheidungen zu treffen, um steuerliche Spielräume optimal auszuschöpfen.

Eine kostenfreie Erstberatung oder die Anmeldung zum nächsten Steuer-Webinar ist über die Website möglich.

Über Bundschuh & Schmidt Holding Limited

Die Bundschuh & Schmidt Holding Limited mit Sitz in Paphos, Zypern, ist seit 2017 eine der führenden deutschsprachigen Relocation- und Unternehmensberatungen für Auswanderer, Unternehmer und Investoren. Das Unternehmen bietet Full-Service-Begleitung bei Wohnsitznahme, Firmengründung, steuerlicher Strukturierung, Compliance, Immobilien und Alltagsintegration auf Zypern – vollständig transparent und ohne Vorkasse.

Pressekontakt

Bundschuh & Schmidt Holding Limited

E-Mail: office@bs-holding.limited

Meinhard Bundschuh ist Geschäftsführer der BS Holding, einem Unternehmen, das auf Auswanderungen nach Zypern spezialisiert ist. Die BS Holding unterstützt Menschen dabei, ihren Traum vom Leben auf der Insel zu verwirklichen, indem sie ihnen mit maßgeschneiderten Dienstleistungen bei ihrem Umzug hilft.

Firmenkontakt

Bundschuh & Schmidt Holding LTD

Meinhard Bundschuh

Anthipolochagou Georgiou M.Savva 26

8021 Paphos

35795764180



https://bs-holding.limited

Pressekontakt

Bundschuh & Schmidt holding LTD

Meinhard Bundschuh

Anthipolochagou Georgiou M.Savva 26

8021 Paphos

35795764180



https://bs-holding.limited

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.