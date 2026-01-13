ZYPERN: Sauerteigbrot nach alter Backtradition

Deutsch-österreichische Familie bringt authentisches veganes Konzept nach Zypern: „The Vegans Heaven“.

Sauerteigbäckerei, Bio-Shop und Community-Treffpunkt bereichern Polis Chrysochous mit pflanzenbasiertem Lifestyle.

Ein einzigartiger Zufluchtsort für bewusstes Leben hat in Polis Chrysochous, Zypern, Wurzeln geschlagen: Eine deutsch-österreichische Familie hat mit „The Vegans Heaven“ ein vielseitiges veganes Herzensprojekt geschaffen – eine Kombination aus Bio-Laden, handwerklicher Sauerteigbäckerei und Veranstaltungszentrum für die Community. Das familiengeführte Unternehmen ist schnell zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Einheimische und Touristen geworden, die hochwertige vegane Produkte und echte Begegnungen mit Gleichgesinnten suchen.

Das Herzstück von The Vegans Heaven schlägt in der eigenen Bio-Sauerteigbäckerei, wo traditionelle Fermentation auf pflanzliche Innovation trifft. Das beliebte Sauerteigbrot, hausgemachte Kuchen und Pizzen – auch in glutenfreien Varianten – werden täglich frisch mit Bio-Zutaten und viel Zeit hergestellt.

„Sauerteig ist nicht nur lecker, sondern steht für unsere Philosophie von Geduld und natürlichen Prozessen“, erklärt Anja Fankhauser, Mitgründerin von The Vegans Heaven. „Die langsame Fermentation macht unser Brot nicht nur bekömmlicher, sondern verbindet uns auch mit den traditionellen Methoden, die schon seit Jahrhunderten Gemeinschaften nähren. Genau das spiegelt auch unseren Ansatz wider, hier in Zypern eine bewusste Community aufzubauen.“

Doch The Vegans Heaven ist weit mehr als ein Laden: Mit vielfältigen Events – von Koch- und Backworkshops bis hin zu organisierten Wandertouren und Mini-Kreuzfahrten zur Blue Lagoon mit veganen Mitbring-Buffets – ist ein lebendiges Netzwerk aus Pflanzenliebhabern und neugierigen Menschen entstanden.

Das multikulturelle Team aus österreichischen und deutschen Gründern und Mitarbeitenden bringt zentraleuropäische Präzision und Herzlichkeit in den mediterranen Alltag. Diese besondere Mischung kommt vor allem in der internationalen Community Zyperns gut an – besonders bei deutschsprachigen Gästen und Residenten, die vertraute Qualitätsstandards mit mediterranem Flair schätzen.

„Wir wollten nicht einfach einen weiteren Laden eröffnen – wir wollten einen Ort schaffen, an dem sich Menschen willkommen und inspiriert fühlen“, erzählt Carina Schwenninger, Mitgründerin. „Ob überzeugte Veganer*innen oder Neugierige auf der Suche nach mehr pflanzlichen Optionen – wir bieten die passenden Produkte, Wissen und Gemeinschaft, damit diese Reise leicht, genussvoll und voller Geschmack ist. Leben auf Pflanzenbasis sollte einfach sein – voller Freude und Genuss!“

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, setzt The Vegans Heaven auf innovative Services wie Video-Shopping mit individueller Beratung für alle, die nicht persönlich vorbeikommen können. Zusätzlich fließt ein Teil der Einnahmen in lokale Tierschutzprojekte, insbesondere für den Katzenschutz.

Der Blick in die Zukunft: The Vegans Heaven möchte das Angebot an Workshops ausbauen und die Zusammenarbeit mit Partnern der Community weiter stärken – immer mit dem klaren Bekenntnis zu Authentizität und Nachhaltigkeit. „Wir verkaufen nicht nur Produkte – wir unterstützen eine Bewegung für bewussteres Leben“, fasst Anja zusammen. „Jedes Sauerteigbrot, jedes Event, jedes Treffen ist ein Schritt in eine mitfühlendere Welt, wie wir sie uns wünschen.“

Über The Vegans Heaven

The Vegans Heaven ist ein familiengeführtes veganes Juwel in Polis Chrysochous, Zypern. Angeboten werden sorgfältig ausgewählte, 100% vegane und tierversuchsfreie Produkte sowie hausgemachtes Sauerteigbrot, Kuchen und Pizzen (auch glutenfrei). Mehr als nur ein Laden: The Vegans Heaven ist ein lebendiger Treffpunkt für Workshops, Kochkurse und Naturerlebnisse, die einen bewussten und nachhaltigen Lebensstil fördern. Das Unternehmen unterstützt aktiv den Tierschutz und macht veganes Leben für alle zugänglich, genussvoll und voller Freude.

Firmenkontakt

The Vegans Heaven

Günter Seelos

Vasileos Stasieikou A20 Shop

8820 Polis

+357/96093348



https://thevegansheaven.com

Pressekontakt

The Vegans Heaven Shop

Günter Seelos

Vasileos Stasieikou A20 Shop

8820 Polis

+357/96093348



https://thevegansheaven.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.