Zwölfmal ausgezeichnet: DENIOS erhält erneut das EcoVadis-Siegel

Die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen setzt ihre Nachhaltigkeits-Erfolgsgeschichte fort: Zum zwölften Mal in Folge wurde das Unternehmen mit dem renommierten EcoVadis-Siegel in Bronze ausgezeichnet. Der Marktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit zählt damit auch in diesem Jahr wieder zu den Unternehmen, die Nachhaltigkeit nicht nur versprechen, sondern nachweislich leben.

EcoVadis ist der weltweit führende Anbieter von Nachhaltigkeitsratings und bewertet jährlich Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- & Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Mit der erneuten Auszeichnung gehört DENIOS weiterhin zu den Vorreitern, die Nachhaltigkeit als festen Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie verankert haben – und positioniert sich abermals unter den besten 35 Prozent der geprüften Unternehmen.

Ein starker und verlässlicher Partner in puncto Nachhaltigkeit

Für DENIOS ist das EcoVadis-Siegel weit mehr als eine Plakette: Es bescheinigt den Kunden, dass sie auf einen Partner setzen, der Nachhaltigkeit ganzheitlich denkt – besonders dort, wo es darauf ankommt. Ob bei der Lagerung oder dem Handling von Gefahrstoffen: ressourcenschonende, sichere und zukunftsorientierte Lösungen stehen im Mittelpunkt.

Das Engagement zeigt sich nicht nur in den Bewertungen, sondern auch im Unternehmensalltag. DENIOS investiert kontinuierlich in konkrete Maßnahmen – darunter eine großflächige Photovoltaikanlage, energieeffiziente LED-Technik und der Einsatz eines Blockheizkraftwerks. All dies reduziert aktiv den ökologischen Fußabdruck und bringt das Unternehmen seinem Anspruch einer verantwortungsvollen Produktion näher.

Zwölf Jahre in Folge: Ein deutliches Signal

Eine zwölfjährige Serie spricht für sich: Die erneute Auszeichnung unterstreicht die Kontinuität und Entschlossenheit von DENIOS, Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen weiter fest zu verankern. Gleichzeitig ist sie Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und neue Potenziale für eine noch umweltfreundlichere Zukunft zu erschließen.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

Firmenkontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-0



http://www.denios.de

Pressekontakt

DENIOS SE

Oliver Rose

Dehmer Straße 54-66

32549 Bad Oeynhausen

05731 / 753-306



http://www.denios.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.