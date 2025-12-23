Zwischen Luxusikonografie, floraler Symbolik & digitaler Eleganz

Die zeitgenössische Künstlerin Mascha de Haas mit multimedialer Bildsprache

Dresden / 23.12.2025 – Die 1977 geborene Künstlerin Mascha de Haas gehört zu den vielseitigsten und experimentierfreudigsten Positionen der aktuellen Kunstszene. Als Autodidaktin, aufgewachsen in einer traditionsreichen Künstlerfamilie, vereint sie klassische Handwerkskunst mit innovativen zeitgenössischen Techniken. Ihr Werk umfasst Malerei, Skulptur und digitale Medien – ein konsequent medienübergreifender Ansatz, der ihr Schaffen seit Jahren zu einer unverwechselbaren Marke macht.

Tradition trifft Kunst der Moderne – eine Künstlerdynastie prägt die Basis

Die frühe Prägung durch einen kunstaffinen Vater und eine akademisch ausgebildete Mutter legte das Fundament für Mascha de Haas“ kreative Entwicklung. Inmitten renommierter Ausstellungen und künstlerischer Diskurse entwickelte sie den Mut, eine eigene Bildsprache zu erforschen – nicht durch akademische Ausbildung, sondern durch konsequente Autodidaktik.

Dieser bewusste Weg eröffnet ihr eine Freiheit, die sich in allen Werkphasen zeigt: Offenheit für neue Techniken, Experimente mit unterschiedlichen Medien und eine stetige Weiterentwicklung ihres Stils.

Mixed Media, Popkultur und Florale Symbolik – ikonische Motive als Bühne

Die gezeigten jüngeren Werke der Künstlerin demonstrieren eindrucksvoll, wie sie mit Luxusikonografie, floralen Arrangements und farbintensiven Effekten spielt. De Haas integriert bekannte Alltags- und Markenobjekte – etwa Parfumflakons, Getränkeflaschen oder ikonische Dosenmotive – in künstlerisch transformierte Bildräume.

Dabei kombiniert sie:

– Serigrafie und digitale Bearbeitung,

– fotografische Elemente,

– malerische Akzente,

– glänzende Oberflächen und

– poppig-leuchtende Farbwelten.

Diese Mixed-Media-Werke oszillieren zwischen Pop-Art, zeitgenössischer Konzeptkunst und einer eleganten High-End-Ästhetik.

Besonders charakteristisch sind die Arbeiten, die Parfumflakons mit üppigen Blumenarrangements, Vögeln und symbolhaften Naturmotiven verbinden. So entsteht ein spannungsvoller Dialog zwischen Luxus und Natur, Materialität und Vergänglichkeit.

Ähnlich transformiert sie die ikonische Campbell“s-Dose – ein historisches Motiv der Pop-Art – durch farbintensive Floralmotive, Schmetterlinge und collagierte Elemente zu einer zeitgenössischen Neuinterpretation klassischer Konsumästhetik.

Die künstlerische Handschrift – Eleganz, Präzision und atmosphärische Komposition

Jedes Werk von Mascha de Haas verbindet präzise Inszenierung mit einem intensiven Spiel aus Licht, Farbe und Symbolik.

Ihre Bildsprache zeichnet sich aus durch:

– klare, grafische Strukturen,

– luxuriöse Motivwelten,

– experimentelle Highgloss-Oberflächen,

– florale und ornamentale Details,

– digitale Verfremdungseffekte und

– eine feinsinnige Balance aus Pop und Poesie.

Ob in den floralen Duftflakons, den farblich leuchtenden Champagnerflaschen oder den popkulturellen Ikonen: De Haas schafft Kunstwerke, die zwischen Eleganz, Ironie und moderner Sammlerkultur vermitteln.

Multimedialer Ansatz – Malerei, Skulptur, Digitalität

Neben ihren Mixed-Media-Editionen umfasst ihr künstlerisches Oeuvre Gemälde mit expressiven Pinselspuren, organisch modellierte Skulpturen und digitale Installationen, die klassische Elemente in virtuelle Räume überführen. Diese Vielseitigkeit ist nicht Nebensache, sondern Kern ihrer Identität – eine Kunst zwischen Handwerk und Hightech, Tradition und Innovation.

Kunstkritische Einordnung

Mascha de Haas verbindet ästhetische Klarheit, zeitgenössische Symbolik und technische Raffinesse zu einem Werk, das sowohl sinnlich als auch intellektuell wirkt. Ihr Umgang mit ikonischen Alltagsobjekten erinnert an popkulturelle Zitate, doch ihre Handschrift bleibt individuell, poetisch und stark visuellen Atmosphären verpflichtet.

Ihre Arbeiten finden zunehmend Resonanz auf Kunstmessen, in Sammlungen und in ausgewählten Galerieprogrammen, die an einer Schnittstelle zwischen moderner klassischer moderner Kunst und Lifestyle-Ästhetik angesiedelt sind.

Die Galerie Inspire Art wurde im Januar 2005 als Ausstellungsfläche für moderne und zeitgenössische Malerei in Dresden gegründet. Sie versteht sich als Firmensitz verschiedener Kunstprojekte, wie auch die NEUE GALERIE DRESDEN oder Argato.

Kontakt

Galerie Inspire Art

Thomas Stephan

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

03513393959



https://www.inspire-art.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.