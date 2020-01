ZWIRN liefert das Comeback von HOIWA 7 i

Passend zum ersten halbrunden Jubiläum von “Hoiwa7i” haben die Jungs von ZWIRN eine neue Version ihres Songerfolgs aufgenommen. Die Kenner der Branche sind sich sicher:

“Das Comeback, also die neue Version von Hoiwa7i hat erneut das Zeug zum absoluten Party Hit

!

Sie klingt Megafrisch, ist genehmigt und richtig passend für super ausgelassene Stimmung!”

Was im September 2014 als Song Idee von Sänger Jürgen Maier im Maiersound Studio von der Band Wahnsinns3 (jetzt ZWIRN) aufgenommen wurde, hat sich in den letzten fünf Jahren zu einem riesen Hit entwickelt.

“Mittlerweile wird unser Song auch von vielen Bands nachinterpretiert und von den DJs gerne aufgelegt. Sobald Hoiwa7i läuft, steigt das Stimmungsbarometer sofort auf 100%. Jetzt zu seinem fünften Geburtstag hat unser Stimmungsmacher eine Erfrischung verdient, damit er jung und knackig bleibt” sind sich die die drei Jungs von ZWIRN sicher.

Mit der neuen Fassung von Hoiwa7i geben Siegi, Mario und Jürgen ab sofort wieder und aktueller denn je, den perfekten Zeitraum zum ausgiebigen Feiern vor der eben lautet:

“Mia gengan heit net hoam vor – Hoiwa7i”

(Übersetzung: Wir gehen heute nicht nachhause vor Halb 7 = 6:30 Uhr oder 18:30 Uhr)

TV Tipp:

Samstag 18. Januar/änner 2020 ZWIRN mit “Hoiwa7i” beim “Wenn die Musi spielt” Winter Open Air aus Bad Kleinkirchheim. Beginn 20.15 Uhr ORF & MDR

Songtitel: Hoiwa 7i

Interpret: ZWIRN

Mehr Infos zur Band Zwirn gibt es im Internet unter www.zwirn.band und bei ihnen auf den sozialen Medien

Info- und bildquelle: Jürgen Maier/Zwirn.Band

