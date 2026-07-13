Zweiter Standort in Hamburg: Hertz & Selck erweitert Kapazitäten für Produktion und Logistik

Der Hamburger Aroma-Hersteller Hertz & Selck stellt sich breiter auf und investiert in ein nachhaltiges Wachstum. Mit der Inbetriebnahme eines zweiten Standorts in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Flughafen erweitert das Unternehmen seine Flächen für Lagerung und Produktion signifikant. Die strategische Betriebserweiterung dient der langfristigen Absicherung globaler Lieferketten und optimiert durch die verkehrsgünstige Anbindung die logistischen Prozesse für B2B-Kunden für die Tabak-, Nikotin- und Getränkeindustrie.

Mit der neuen Fläche reagiert Hertz & Selck auf die kontinuierlich gestiegene Nachfrage nach hochwertigen Geschmackserlebnissen und maßgeschneiderten Rezepturen. Während am Hauptsitz weiterhin der Fokus auf R&D, Laboranalytik und administrativen Prozessen liegt, schafft die Standorterweiterung den notwendigen Raum für skalierbare Produktionsvolumina und modernisierte Herstellungskonzepte. Die ersten logistischen und administrativen Einheiten haben das neue Gelände bereits bezogen; der schrittweise Ausbau der dortigen Produktionsanlagen wird nach und nach finalisiert.

Für B2B-Kunden bedeutet dies eine noch höhere Ausfallsicherheit in der Rohstoffversorgung und verkürzte Durchlaufzeiten in der Auftragsabwicklung. Die unmittelbare Nähe zum Flughafen Hamburg sichert zudem Express-Lieferungen und internationale Frachtwege direkt ab.

„Die Eröffnung des zweiten Standorts ist ein Meilenstein für unsere langfristige Wachstumsstrategie am Standort Hamburg“, erklärt Heiko Thedens, Marketing Director bei Hertz & Selck. „Wir schaffen damit nicht nur dringend benötigten Platz für Lager und Produktion, sondern investieren gezielt in die Verlässlichkeit als Partner unserer Kunden. In einem volatilen Marktumfeld garantieren wir durch diese Infrastruktur konstante Qualität und maximale Lieferstabilität.“

Kontakt

Hertz & Selck GmbH & Co.

Heiko Thedens

Tarpenring 23

22419 Hamburg

0404325760



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