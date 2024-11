Zweiter Platz für WhatAVenture bei Best of Consulting 2024

Corporate Venture Builder erhält Auszeichnung in der Kategorie Strategie

Wien, 25. November – WhatAVenture, ein führender Corporate Venture Builder, hat bei den Best of Consulting Awards 2024 den zweiten Platz in der Kategorie Strategie, Schwerpunkt Innovation erreicht. Der Preis wird jedes Jahr von einer Expertenjury der WirtschaftsWoche vergeben und zeichnet Consulting-Projekte mit exzellenten Ergebnissen aus.

Im ausgezeichneten Projekt hat WhatAVenture eine Innovations-Governance für einen österreichischen Branchenführer entwickelt, der im europäischen Markt aktiv ist. Zur Ausgangslage: Die Innovationsprozesse des Kunden gingen in den bisherigen Strukturen nur stockend oder gar nicht vorwärts und verzögerten damit notwendige Fortentwicklung im Unternehmen. Zusammen mit dem Kunden hat WhatAVenture neue Strukturen und eine zielgerichtete Strategie für ein erfolgreiches Corporate Venture Building integriert. Diese strukturiert zuvor unklare Prozesse und Entscheidungswege, bietet eine höhere Flexibilität, sorgt für einen effizienteren Einsatz von Ressourcen und führt damit final zu einer höheren Erfolgsquote bei firmeninternen Innovationsprojekten. Die Jury der Best of Consulting Awards bewertete dabei Inhalt, Kommunikation, Wirkung und Kundenzufriedenheit. Das eingereichte Projekt konnte in allen Bereichen überzeugen.

„Der Podiumsplatz bei den Best of Consulting Awards ist für uns eine tolle Auszeichnung, über die wir uns sehr freuen“, sagt Max Steindl-Ditzel, CEO und Managing Partner bei WhatAVenture. „Wir sehen den Award als Bestätigung für unsere Position als einer der Top-Corporate Venture Builder. Mein Dank gilt unserem Kunden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie unserem ganzen Team, das mit seiner Erfahrung und seinem Know-How hart daran gearbeitet hat, dieses Projekt zu einem Erfolg zu machen.“

Der zweite Rang bei den Best of Consulting Awards 2024 ist für WhatAVenture der nächste Erfolg innerhalb kurzer Zeit. Erst kürzlich bekam das Unternehmen das Gütesiegel TOP CONSULTANT von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) verliehen. Weiterhin konnte WhatAVenture eine Partnerschaft mit dem Forschungszentrum CERN bekanntgeben, um zukunftsweisenden Technologien in Deep Tech Feldern wie Lasertechnologie und Chips schneller zur praktischen Anwendung zu verhelfen.

Über WhatAVenture

WhatAVenture ist ein europäischer Corporate Venture Builder und strategischer Partner für Hidden Champions und Konzerne beim Aufbau neuer Geschäftsfelder. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Unternehmerinnen sowie Fachexperten und -expertinnen entwickelt und realisiert WhatAVenture Geschäftsideen von der Validierung bis hin zur erfolgreichen Markteinführung. Als Sparringspartner für CEOs und New Business Development Manager fördert WhatAVenture aktiv die Umsetzung neuer innovativer Geschäftsfelder. Die langjährige Expertise und zahlreiche erfolgreiche Projekte machen WhatAVenture zu einem etablierten Partner für Corporates und ihre Venture Projekte. Renommierte Unternehmen wie z. B. Miele, Blum, TenneT oder EnBW vertrauen auf die Experten und Expertinnen von WhatAVenture. Gemeinsam validieren und implementieren sie Unternehmensinnovationen und neue Geschäftsfelder und schaffen durch die Entwicklung von Corporate Venture Strategien die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Innovationserfolg.

