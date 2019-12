Zweite Auflage für Volker Johannings Buch IT-Strategie

So gelingt die digitale Transformation der IT im produzierenden Unternehmen

In seinem zum Jahreswechsel 2014/2015 erschienenen Erstlingswerk “IT-Strategie” beförderte Volker Johanning das Thema IT in die Chefetage, indem er nicht nur IT-Managern, sondern auch Geschäftsführern und Vorständen einen zeitgemäßen Leitfaden für kompetente Entscheidungen bei der IT-Strategieentwicklung an die Hand gab. Inzwischen hat sich das Buch an etlichen Hochschulen als Standardwerk etabliert und führt im Handel immer wieder das Erfolgsranking im Themenbereich Informationsmanagement an.

Die ab sofort erhältliche erweiterte und aktualisierte Auflage der “IT-Strategie” trägt den Untertitel “Die IT für die digitale Transformation fit machen”. Sie rückt auch die Realitäten und Herausforderungen in den Fokus, denen sich produzierende Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung und der sich verändernden Märkte stellen müssen. Sie verdeutlicht aber auch die Grenzen zwischen IT- und Digitalisierungsstrategie. Die Neuauflage des 7-Schritte-Konzeptes zur IT-Strategieentwicklung begleitet insbesondere produzierende Unternehmen, wobei das Augenmerk verstärkt auf aktuelle Themen wie die sich rasant entwickelnde IT in Zeiten der Digitalisierung gerichtet ist.

Das Buch:

In sieben Schritten wird die Entwicklung einer IT-Strategie dargestellt: Von deren Ableitung aus der Unternehmensstrategie bis zur Erstellung der Applikations- und Sourcingstrategie. Dabei wird auch die Rolle der IT im Unternehmen und die Rolle des CIOs im digitalen Zeitalter eingehend beleuchtet. Ganz praxisnah wird aufgezeigt, wie sich die IT-Strategie in eine Roadmap übertragen lässt und wie man daraus ein Portfolio zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und des Time-to-Markets aufbaut.

Der Autor:

Volker Johanning ist Experte für IT- und Digitalisierungsstrategien, welche die Produktivität und das Time-to-Market von produzierenden Unternehmen erhöhen. Als Berater, Manager und CIO hat Volker Johanning langjährige Berufserfahrung im Management von namhaften Konzernen und Hidden Champions.

Produktinformation:

Gebundenes Buch: 312 Seiten

Verlag: Springer Vieweg; Auflage: 2019 (9. Dezember 2014)

Sprache: Deutsch

ISBN-Print: 978-3-658-26489-5

ISBN-Online: 978-3-658-26490-1

Preis: Hardcover EUR 39,99, E-Book EUR 29,99

