Zweiseitiger Kamin-Einsatz mit Platzvorteil: Fusion von Leistung und Ästhetik

Das Beste für Feuer und Umwelt

Individuell gestaltete Kaminanlagen mit Wärmespeicher sorgen auch in gut gedämmten Gebäuden für gleichmäßige, angenehme Temperaturen. Sie nehmen die Kraft des Feuers auf und geben diese wieder langsam in den Wohnraum ab. Als Wärmequelle und als optisches Highlight bieten sie das gewisse Extra. Dabei zählt neben exklusivem Design und hohem Wärmewirkungsgrad der hypnotische Tanz der Flammen. Für ein besonderes Feuererlebnis und hohe Wärmeleistung mit wenig Platzbedarf hat LEDA, deutscher Hersteller moderner Ofentechnik, den kompakten Kachelofen-Heizeinsatz BENA entwickelt. Bei diesem steht die Kraft des Feuers im Mittelpunkt, die durch die Kombination von einer optisch kleinen Ecksicht und außergewöhnlicher Feuerleistung neue Maßstäbe setzt.

Kraftvolles Flammenmeer, das aus der Tiefe kommt

Trotz seiner kompakten Größe bietet der Feuerraum Platz für 50 Zentimeter lange Scheite und ist optimal für alle, die ihr Brennholz selbst sägen und spalten. Der Korpus aus schwerem, spannungsfreiem Qualitätsguss und die hochwertige Schamotte im Brennraum gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad, eine schadstoffarme Verbrennung bei gleichzeitig sparsamem Brennstoffverbrauch. Im länglichen, tiefen Feuerraum verbrennt das Holz kraftvoll und schadstoffarm. Mit 14 kW Leistung zeigt er seine wahre Stärke. Viel Energie, die in handwerklich erstellten keramischen Nachheizflächen, dem Wärmespeichersystem LWS oder im Guss-Nachheizkasten gespeichert werden kann und als milde Strahlungswärme an den Wohnraum abgegeben wird.

Die Konstruktion spielt mit Winkeln und Perspektiven und bietet einen imposanten Blick auf die Flammen. Die zweiseitig verglaste Ganzglastür ist für eine individuelle Gestaltung mit unterschiedlichen Rahmenausführungen kombinierbar. Damit die Ästhetik auch dann zur Geltung kommt, wenn das Feuer erloschen ist, verfügt der Brennraum über eine fugenlose, passgenaue Schamotteauskleidung.

Mit Blick auf Umwelt und Energie ist der Heizeinsatz mit einem Volumenstromregler und einer Muldenfeuerung ausgestattet. Der Volumenstromregler (VSR) ist ein Luftventil im Feuerraumboden, das direkt beim Aufbau der Feuerstätte auf den vorhandenen Zug im Schornstein eingestellt wird. Der VSR verhindert, dass die Wärme durch einen zu hohen Zug im Schornstein aus dem Feuerraum gesogen wird. Bei der Muldenfeuerung brennt das Holz in einer muldenförmigen, rostlosen Vertiefung mit seitlicher Luftzuführung. Dies führt zu einer höheren Heizleistung und gleichzeitig zu einem geringeren Holzverbrauch.

Auf Wunsch kann der Heizeinsatz um eine intelligente Steuerungstechnik ergänzt werden. Die LEDATRONIC passt die Verbrennungsluftzufuhr optimal an jede Abbrandphase an. Das System informiert via App über die aktuelle Temperatur im Brennraum und wann Holz nachgelegt werden sollte. Ein zusätzlicher Katalysator kann die Emissionen noch weiter mindern. Weitere Informationen unter www.leda.de

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

