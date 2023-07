Zweimal erste Wahl im Garten

Mehr als die Summe der Teile: Mit acamp und beo lassen sich Gartenmöbel und Auflagen individuell perfekt kombinieren.

acamp steht für moderne Gartenmöbel in ansprechendem Design und hoher Qualität. beo bietet hochwertige Kissen, Auflagen und Tischdecken in großer Auswahl. Seit 2016 arbeiten die beiden Unternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass Kunden alles finden, was sie für ihre Terrassen- und Gartenmöbel benötigen.

Wenn Kunden ihre Terrasse oder ihren Garten mit den modernen Gartenmöbeln von acamp ausstatten, finden sie bei beo eine große Auswahl an Auflagen und Kissen, die perfekt zu den ausgewählten Möbeln passen. Die rustikale Holzbank oder die elegante Aluminium-Gartenliege von acamp wird dadurch noch bequemer und das optische Erscheinungsbild wirkt wie aus einem Guss. Die Materialien, Farben, Formen und Maße der Produkte von beo sind perfekt auf das breit gefächerte acamp-Sortiment abgestimmt. Übrigens gibt es jedes Jahr neue Trendfarben, in denen die Auflagen von beo verfügbar sind.

Das Ziel von acamp und beo ist es, Kunden ein komplettes Sortiment an Gartenmöbeln und Zubehör anzubieten, das keine Wünsche offenlässt. Von modernen Lounge-Sets bis hin zu rustikalen Holzbänken und Gartenliegen finden Kunden bei acamp alles, was sie für ihre Terrasse oder ihren Garten benötigen. Die hochwertigen Kissen, Auflagen und Tischdecken von beo sind die perfekte Ergänzung zu den Möbeln von acamp und sorgen für zusätzlichen Komfort und eine ansprechende Optik.

Alle Kissen und Tischdecken von beo sind selbstverständlich Öko-Tex 100 zertifiziert, passend zum hohen Anspruch Standard in Sachen Nachhaltigkeit und Materialqualität, der für die Produkte von acamp gilt. Hervorragende Aussichten für uneingeschränkten Sommergenuss: Mit der Kombination von acamp und beo gewinnt jeder Garten an Stil und Charakter.

acamp bietet seit mehr als 55 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

