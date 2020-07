Zwei Welten – ein Switch: High-PoE und “Fiber to the Office”

Der Switch KGS-0601-4HP von KTI ermöglicht den gleichzeitigen Einstieg in die PoE- und die Glasfaser-Technologie.

Mit dem KGS-0601-4HP hat der Hersteller KTI einen neuen Desktop-Gigabit-Switch vorgestellt, der angeschlossene Endgeräte über vier seiner fünf RJ45-Kupferports mit High-PoE/PoE+ (30 Watt) versorgen kann. Sein PoE-Gesamtbudget beträgt 85 Watt. Immer mehr Anwender nutzen die Möglichkeiten, die die PoE-Technologie (Power over Ethernet) bietet, um z.B. IP-Kameras oder PoE-fähige Telefone über das Datenkabel mit Strom zu speisen.

Für mehr Reichweite und noch flexiblere Konnektivität sorgt darüber hinaus ein Dual Speed SFP-Port (100/1000Mbps). Mit ihm lässt sich der KGS-0601-4HP auch in Glasfasernetze (LWL/Lichtwellenleiter) einbinden. Damit ist der KGS-0601-4HP “Fiber to the Office”-fähig (FTTO) und unterstützt dezentrale Vernetzungskonzepte moderner Büroumgebungen, die die Vorteile von Glasfaser- und Kupferverkabelungen auf intelligente Weise miteinander verbinden.

Der KGS-0601-4HP wird im hochwertigen, lüfterlosen Metallgehäuse und inklusive Netzteil geliefert. Mit nur 5W Stromverbrauch (ohne PoE) steht er in der Tradition der Green-IT-Philosophie des Unternehmens.

Seit der Gründung 1983 hat sich KTI Networks mit innovativen Netzwerklösungen und hohen Service- und Qualitätsstandards zu einem der international führenden Hersteller von Ethernet Produkten entwickelt. Heute ist KTI einer der weltgrößten Produzenten von Medienkonvertern, Fiberswitches und Transceivern – mit eigener Hard- und Softwareentwicklung sowie leistungsfähigen und modernen Produktionsstätten im In- und Ausland. Als OEM- und ODM-Dienstleister fertigt KTI im Kundenauftrag auch maßgeschneiderte Individuallösungen.

Von ihrem Firmensitz in Bielefeld aus sorgt die KTI Distribution GmbH für die optimale Betreuung der KTI Fachhandelspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

