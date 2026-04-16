Zwei Shoperöffnungen im ALEXA

Bestseller stärkt Standort mit neuem Name it und erweitertem Vero Moda Store

Das ALEXA präsentiert zwei neue Highlights für Modefans: Am 16. April feiert das beliebte Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz die Eröffnung von Name it. Der neue Store bietet auf rund 370 Quadratmetern im 1. Obergeschoss eine große Auswahl an Kindermode und Accessoires. Die Marke steht für komfortable und erschwingliche Styles für Babys, Kinder und Jugendliche und begeistert damit junge Familien weltweit.

Bereits am 26. März öffnete das Damenmode-Label Vero Moda wieder seine Türen. Nach umfangreichem Umbau und einer deutlichen Erweiterung des Stores erwartet die Kunden auf 296 Quadratmetern eine noch größere Auswahl an zeitgemäßer Mode für jeden Anlass. Das großzügigere Ladenkonzept und das frische Storedesign laden zum Entdecken und Verweilen ein.

Sowohl Name it als auch Vero Moda gehören zu dem dänischen Modekonzern Bestseller, der im ALEXA außerdem Shops von Only, Jack & Jones und Only & Sons betreibt. Mit der Neueröffnung von Name it und der Erweiterung von Vero Moda baut Besteller die Präsenz im ALEXA weiter aus und setzt ein klares Zeichen für den Standort. Für die Vermietung des neuen Shops verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Die Eröffnung von Name it und die Wiedereröffnung von Vero Moda sind ein starkes Signal für das ALEXA am Alexanderplatz“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Bestseller unser Shoppingangebot gezielt auszubauen und unseren Besuchern noch mehr Fashion-Vielfalt zu bieten.“

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Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR, Business+Communication GmbH

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Bildquelle: Sonae Sierra