Zwei Regionen, mehr Tempo

Blanke Systems baut Außendienst um

Der Mittelständler aus Iserlohn verabschiedet sich von gewachsenen Grenzen im Vertrieb. Ein Gebietsleiter führt nun zwei Regionen, vier neue Manager gehen an den Start. Warum Blanke gerade jetzt diesen Schritt geht, hat einen klaren Grund.

Neu zugeschnittener Außendienst

Der Iserlohner Systemanbieter Blanke Systems GmbH richtet den Außendienst neu aus. Das Unternehmen fasst die bisherigen drei Vertriebsregionen zu Nord und Süd zusammen und schärft so Führung, Abstimmung und Tempo im Markt. Das Ziel bleibt klar: kürzere Wege, klare Zuständigkeit, spürbarer Nutzen für Handwerk und Handel.

Struktur folgt Markt und Praxis

Die neue Struktur folgt der Praxis. Kunden arbeiten heute überregionaler, Projekte greifen enger ineinander. Blanke reagiert darauf mit gebündelter Verantwortung und direkter Steuerung. Philipp Steinschulte führt als Gebietsverkaufsleiter nun Mitte und Süd in Personalunion. Er kennt beide Märkte, vernetzt die Teams und sorgt für klare Ausrichtung. Im Norden bleibt die bewährte Führung bestehen. So bündelt Blanke Kompetenz, erhöht die Schlagkraft und sichert eine gleichbleibend hohe Qualität in der Betreuung.

Vier neue Gebietsmanager vor Ort

Parallel wächst der Außendienst. Vier neue Gebietsmanager verstärken die Präsenz vor Ort und bringen Praxis, Marktkenntnis und Beratungskompetenz ein:

Paolo Coppola übernimmt die Region Frankfurt und Umgebung. Der gelernte Fliesenleger bringt über zwölf Jahre Baustellenerfahrung mit, wechselte in den Vertrieb und berät heute mit klarem Blick für Nutzen und Verarbeitung.

Alexander Narr betreut Österreich. Als Fliesenleger aus Überzeugung kennt er die Produkte aus eigener Anwendung und begleitet Projekte auch dann, wenn sie anspruchsvoll werden.

Pascal Purnot verantwortet die Niederlande. Er baut die Position von Blanke im Bad aus und treibt zugleich Flächenheiz- und Kühlsysteme voran.

Tobias Varga betreut Südostbayern von Regensburg über München bis Passau und Rosenheim. Er kommt aus dem Handel, kennt die Marke seit Jahren und setzt auf verlässliche Zusammenarbeit und neue Kontakte.

Klare Zuständigkeit, schnelle Entscheidungen

Mit der neuen Struktur und dem erweiterten Team schärft Blanke Systems den Außendienst. Führung bündelt sich, Beratung gewinnt Tiefe, Entscheidungen fallen schneller. Für Kunden heißt das: klare Ansprechpartner, starke Lösungen, verlässliche Unterstützung – Quadratmeter für Quadratmeter.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

