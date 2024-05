Zwei Jahre Top of Minds Germany

Eine junge Firmengeschichte mit Herausforderungen, Erfolge und Auszeichnung

Im Mai 2022 wird Top of Minds Germany in Frankfurt gegründet. Zu diesem Zeitpunkt ist die niederländische Muttergesellschaft in Amsterdam bereits Marktführer im Segment der Personalberatung für den Digital Executive. Der Erfolg der Unternehmung beruht auf einem modernen, hybriden Modell in der Personalberatung, auf einem einzigartigen Mix aus Direktsuche und hochwertigen Social Media-Kampagnen, die auf eine fest-definierte Gruppe abzielen. Wie diese Methoden und Kampagnen genau ineinandergreifen, möchte Top of Minds nicht verraten, da sich die Gründer sicher sind, dass sie früher oder später im Markt kopiert werden. Doch bis dahin werden sie vielleicht auch im deutschen Markt einen „Top of Mind“ für den marketing-basierten Executive Search etabliert haben.

Für den Marktstart in Deutschland konnte Top of Minds ein miteinander verbundenes Team gewinnen: Julia Diehm, Oliver Tonnar und Susanne Tonnar.

Die drei erfahrenen Personalberater kannten sich bereits aus ihrer vorherigen Beschäftigung im Executive Search. Oliver und Susanne Tonnar arbeiten seit mehr als 15 Jahren zusammen. Sie sind privat und in ihrem Beruf dermaßen verbunden, dass sie als Co-Founder der Unternehmung beigetreten sind und sich dem Aufbau dieser jungen Marke voll und ganz widmen.

„Das war eine spannende Zeit für ein Start-up in den Ausläufen der Corona-Pandemie und dem gerade begonnen Krieg in der Ukraine. Aber welcher Anfang ist schon einfach?! Unsere Mission ist es, unseren Klienten diese neue, marketing-basierte Direktansprache von Top of Minds näherzubringen. Mithilfe von professionell geschriebenen Texten und einem seriösen Social Media Marketing verleiht Top of Minds jeder zur besetzenden Rolle eine besondere Werbung. Im Fokus steht der Purpose der beschriebenen Position, nicht die einzelnen Tätigkeiten und Aufgaben. Das einstellende Unternehmen wird explizit genannt, seine Werte beschrieben. Aus meiner vorherigen Zeit in internationalen Beratungshäusern weiss ich, dass sich Berater oft schwer damit tun, ihren Auftraggeber frühzeitig zu nennen. Anderseits ist das „Für welches Unternehmen“ ein signifikanter Entscheidungsfaktor für Kandidaten. Top of Minds löst das Dilemma. Wir vertrauen auf diesen neuen Weg.“, so Oliver Tonnar über den Markteintritt von Top of Minds Germany in 2022.

Zwei Jahre später feiert Top of Minds nun ein kleines Jubiläum in Deutschland und bedankt sich bei mehr als 50 Unternehmen, die ihre Schlüsselpositionen in Zusammenarbeit mit der jungen Executive Search-Beratung besetzt haben.

Nahezu zeitglich erreicht die beiden Co-Founder Susanne und Oliver Tonnar eine Nominierungs-Benachrichtigung des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung als „Unternehmer/in der Zukunft“. Die Auszeichnung, verliehen von Brigitte Zypries – Bundeswirtschaftsministerin a.D., honoriert „proaktives, zukunftsweisendes Handeln und engagiertes Leadership“.

Top of Minds ist eine schnell wachsende Executive Search Beratung in Europa. Die Büros befinden sich derzeit in Amsterdam, Rotterdam, Frankfurt und Madrid. Die Besonderheit von Top of Minds ist der hybride Beratungsansatz, eine einzigartige Kombination aus Direktansprache und Storytelling-Kampagnen, die intelligent über (Re-)Targeting in Social Media an eine definierte Zielgruppe ausgespielt werden.

