Frank Hoffmann Immobilien erklärt, warum sich die Preise unterschiedlich entwickeln.

Der Hamburger Immobilienmarkt zeigt derzeit eine bemerkenswerte Zweiteilung: Während die Preise für bezugsfertige und sanierte Immobilien bis zu einem Wert von 800.000 Euro stabil bleiben oder sogar steigen, verzeichnen sanierungsbedürftige Objekte weiterhin Preisrückgänge. Diese Entwicklung ist maßgeblich auf die restriktivere Kreditvergabe der Banken zurückzuführen, die den Beleihungswert solcher Immobilien niedriger ansetzen.

Hier weiterlesen

Stabile Preise bei bezugsfertigen Immobilien

Aktuelle Marktanalysen ( z.B. LBS-Immobilienatlas 2025) belegen, dass insbesondere bezugsfertige und modernisierte Immobilien in Hamburg einer konstanten oder steigenden Preisentwicklung unterliegen. So stieg beispielsweise der Durchschnittspreis für neue Wohnungen in der Hansestadt um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Objekte sind aufgrund ihres sofortigen Nutzungswerts und der geringeren Instandhaltungsaufwendungen besonders gefragt.

Herausforderungen bei sanierungsbedürftigen Objekten

Im Gegensatz dazu erleben sanierungsbedürftige Immobilien einen Preisrückgang. Laut dem Immobilienmarktbericht Hamburg 2024 sanken die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um etwa 15 Prozent, während Eigentumswohnungen einen durchschnittlichen Preisrückgang von 13 Prozent verzeichneten. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist der geringere Beleihungswert, den Banken solchen Objekten beimessen. Die notwendigen Investitionen für umfassende Sanierungen erhöhen das finanzielle Risiko, was sich in vorsichtigeren Finanzierungszusagen und somit in geringerer Nachfrage widerspiegelt.

Expertise für Ihren Verkaufserfolg

Als erfahrener Immobilienmakler in Hamburg ist Frank Hoffmann Immobilien mit den aktuellen Marktbedingungen bestens vertraut. Das fundierte Wissen ermöglicht es, Ihre Immobilie optimal zu positionieren und einen marktgerechten Preis zu erzielen. Die umfassende Beratung zu möglichen Wertsteigerungen durch gezielte Modernisierungsmaßnahmen unterstützen Sie dabei, Ihre Immobilie für potenzielle Käufer attraktiver zu machen.

Fazit

Die aktuelle Marktlage erfordert eine strategische Herangehensweise beim Verkauf von Immobilien. Während bezugsfertige Objekte von stabilen bis steigenden Preisen profitieren, bedürfen sanierungsbedürftige Immobilien einer individuellen Verkaufsstrategie, um den bestmöglichen Preis zu erzielen. Mit der Expertise von Frank Hoffmann Immobilien stehen Ihnen verlässliche Partner zur Seite, um Ihre Immobilie erfolgreich am Markt zu platzieren. Viele Kunden empfehlen dieses Unternehmen weiter.



Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Wertermittlungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620



https://frankhoffmann-immobilien.de/presse-und-unternehmensinformationen/

Bildquelle: adobe