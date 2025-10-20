Zwei Brüder aus Graz bringen mit Aurivox KI ans Telefon

Philipp und Fabian Paizoni entwickeln mit Aurivox einen KI-Assistenten, der Anrufe für Immobilienmakler automatisch übernimmt.

Die Brüder Philipp und Fabian Paizoni aus Graz arbeiten an einem spannenden KI-Projekt:

Mit Aurivox entwickeln sie einen digitalen Telefonassistenten, der Anrufe für Immobilienmakler automatisch entgegennimmt, Anfragen beantwortet und Termine direkt einträgt – rund um die Uhr und DSGVO-konform.

„Makler verpassen oft wichtige Anrufe, weil sie gerade im Termin sind. Aurivox sorgt dafür, dass kein Interessent mehr verloren geht“, erklärt Fabian, der bei Aurivox für Vertrieb und Kundenaufbau zuständig ist.

Philipp, der technische Kopf hinter dem Projekt, kümmert sich um die Entwicklung und KI-Logik.

„Ich wollte zeigen, dass KI am Telefon heute schon echt natürlich und professionell klingen kann“, sagt er.

Aurivox kann Termine planen, Rückrufe koordinieren und Leads automatisch erfassen – ganz ohne menschliches Eingreifen.

Aktuell läuft eine öffentliche Demo-Phase, in der Makler den Assistenten kostenlos testen können.

Mehr Infos unter: www.aurivox.at

KI Callbots für Makler

