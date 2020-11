Generation CEO nimmt 18 neue Top-Managerinnen auf

Frankfurt am Main, 02.11.2020. Das vor 13 Jahren gegründete Netzwerk Generation CEO hat seinen neuen Jahrgang, bestehend aus 18 Top-Managerinnen, während eines virtuellen Jahresevents vorgestellt. Insgesamt hat der Verein jetzt 199 Mitglieder. Das Netzwerk, das sich erst vor einem Jahr neu formiert und seine Gemeinnützigkeit erhalten hatte, will mehr Frauen in Top-Führungspositionen bringen und die Netzwerkerinnen, die dort bereits angekommen sind, sichtbarer machen.

Wie wichtig das Anliegen von Generation CEO tatsächlich ist, zeigt sich in diesem Corona-Jahr besonders deutlich: Dort, wo Frauen auf dem Vormarsch waren, findet man sie wieder deutlich seltener. Lediglich 12,8 Prozent, so stellt der diesjährige AllBright Bericht fest, macht der Frauenanteil bei den 30 Dax-Vorständen in 2020 noch aus und ist damit nicht wie in den Vorjahren weiter angestiegen, sondern auf den Stand von 2017 gefallen. Beim Frauenanteil im Top-Management belegt Deutschland in der Studie somit den traurigen letzten Platz. Das Ausland kann es besser: So liegt der weibliche Anteil im Spitzenmanagement etwa in den USA bei 28,6 %, in Schweden bei 24,9 % und in Großbritannien bei 24,5 %.

Abhilfe – zumindest was die Vielfalt und das weibliche Potenzial anbetrifft – verspricht das FĂĽhrungskräftenetzwerk Generation CEO, das 2019 zum gemeinnĂĽtzigen Verein wurde. Insgesamt gehören dem Verein heute 199 Mitglieder an. Ăśber die Hälfte bekleidet bereits eine sogenannte C-Funktion, 26 Netzwerkerinnen fĂĽhren einen Vorstand bzw. ein Unternehmen. Sechzehn stehen einem Aufsichts- oder Verwaltungsrat vor, 47 Prozent haben ein oder mehrere AR- bzw. VR-Mandate. Die Formel, die das Netzwerk beschreibt, ist so simpel wie ĂĽberzeugend: erfahren, erfolgreich, exklusiv. Mitglied wird nur, wer ĂĽber relevante Ausbildung und Erfahrung verfĂĽgt, eine entsprechende FĂĽhrungsfunktion vorweisen kann und den anspruchsvollen mehrstufigen Auswahlprozess durchlaufen hat. “Mehr Frauen in FĂĽhrungspositionen zu bringen ist nicht nur eine Frage der Geschlechter-Gerechtigkeit, wir verbessern so auch den Unternehmenserfolg”, erläutert Daniela MĂĽndler, im Vorstand fĂĽr Kommunikation zuständig, den strategischen Anspruch von Generation CEO. “Wir haben mit dem Netzwerk einen Raum des vertraulichen Austausches geschaffen, wo jede Stimme Gehör findet und Gewicht hat.” Weil neben Karrierelevel und Leadership-Qualität eben auch die Persönlichkeit eine entscheidende Rolle spielt, agiert das Netzwerk mit auĂźergewöhnlicher Power. “Wir können mit den Stimmen erfahrener Top-FĂĽhrungsfrauen aus einem exklusiven und starken Netzwerk heraus aktiv werden”, erklärt sie weiter.

Wie attraktiv eine Mitgliedschaft bei Generation CEO auch nach dreizehn Jahren noch ist, zeigt das ungebrochene groĂźe Interesse an einer Aufnahme. Allein fĂĽr diesen Jahrgang sind knapp 80 Bewerbungen eingegangen. Ein Jahr nimmt sich der Verein jeweils Zeit, um geeignete Kandidatinnen auszuwählen. Zum Jahresevent, in diesem Jahr rein virtuell und unter dem Motto “Let”s grow together”, werden sie traditionsgemäß vorgestellt. Nach der Präsentation der neuen Top-Managerinnen diskutiert das Netzwerk am Vorabend der amerikanischen Wahl mit Dr. Stormy-Annika Mildner, Head of External Economic Policy – Trade and Investment beim BDI, Dr. Constanze StelzenmĂĽller, Senior Fellow an der Brookings Institution, und Britta Bomhard, Mitglied bei Generation CEO und Executive Vice President sowie Chief Marketing Officer von Church & Dwight, ĂĽber das Spannungsfeld Europa, USA und China.

Das sind die neuen Generation CEO-Mitglieder 2020:

Velina Allerkamp, Franz Haniel & Cie., Investment Partner

Sandra Babylon, ITERGO, Geschäftsführerin ITERGO / Global Head of Delivery

Kaja Bertoli, UBS Switzerland AG, Head Strategy & Business Development UBS Schweiz, Managing Director

Carina Brehm, Siemens Energy GmbH, CEO/ VP Fluid Immersed Distribution Transformers

Vera Breuer, Kipling VF Group, Global President

Annette Candreia, Syngenta,Managing Director Hungary & BU Head South East Europe (CP)

Heike Freund, COO Marvel Fusion

Bettina Goerner, Springer Nature, Managing Director Data Products

Isabel Hartung, TRUMPF Lasertechnik GmbH, CEO High Volume Markets Lasertechnology TRUMPF, Mitglied der Geschäftsbereichsgeschäftsführung Laser Technologie und der erweiterten Geschäftsleitungssitzung TRUMPF Gruppe

Silvia Hernandez, Ernst & Young GmbH, Senior Partner in People Advisory Practice and FutureWorkNow Solution Leader

Liane Hirner, Vienna Insurance Group, Mitglied des Vorstandes, CFO

Katrin Lehmann, SAP SE, Senior Vice President Customer Innovation & Maintenance

Anna Masser, Allen & Overy, Partner and Head of Arbitration

Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, DB Cargo / DB AG, CEO / Vorstand GĂĽterverkehr

Dr. Stephanie Nöth-Zahn, Horváth & Partners Management Consultants, Principal

Rendel Rieckmann, Airbus Defence and Space, Head of Secure Communications Business Germany

Sophie Tinz, MSD International (CH/USA), Global Marketing Director

Mag. Maria Zesch, Magenta Telekom, Chief Commercial Officer B2B & Digitalisierung

Generation CEO, 2007 gegründet, ist ein gemeinnütziger Verein, der sich gezielt für die Verbesserung der Situation von weiblichen Führungskräften auf dem Weg ins Top-Management einsetzt. Zweck des Vereins ist die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Insbesondere sollen das berufliche Interesse, die Aufstiegschancen, die Entwicklung und das Engagement von Frauen in Wirtschaftsunternehmen und wirtschaftsnahen Institutionen sowie in Gesellschaft & Öffentlichkeit (z. B. Stiftungen) gestärkt und gefördert werden. Ziel ist es, mit mehr Top-Managerinnen in den Unternehmen den Wirtschaftserfolg nachhaltig zu steigern. Zu Generation CEO gehören insgesamt 199 Netzwerkerinnen, mehr als 50% von ihnen führen auf C-Level-Ebene, 26 führen einen Vorstand oder ein Unternehmen. Der Verein wird von einem fünfköpfigen Vorstand geführt: Karin Dohm, Anja Hartmann, Catrin Hinkel, Daniela Mündler und Beate Rosenthal.

