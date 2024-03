Zuverlässige Entkeimung mit gepulstem Licht für Lebensmittel- und Getränkeverpackungen

Lebensmittel und Getränke sollen möglichst lange genießbar sein. Daher müssen beim Abfüll- und Verpackungsprozess hohe hygienische Anforderungen erfüllt werden. Gerade für mikrobiologisch anspruchsvolle Füllgüter wie Lebensmittel, sind keimarme Packstoffe unerlässlich.

Bei der Auslegung moderner Anlagen kommen noch Herausforderungen, wie eine besonders schnelle Taktung, ein geringes Platzangebot und Vorgaben zur Keimreduktion mindestens mit Log4 hinzu.

Excelitas Noblelight präsentiert auf der Messe Anuga FoodTec in Köln Entkeimungslösungen mit gepulster UV-Technologie, sowie Infrarotsysteme zur Keimreduktion bei Lebensmitteln.

„Das Thema Lebensmittelsicherheit wird derzeit viel diskutiert. Der Einfluss von Produktionsanlagen auf die Qualität der Getränke und Lebensmittelprodukte wird von den Herstellern sehr hoch bewertet. Mit unseren BlueLight Flash Systemen erfüllen wir die derzeit geltenden Hygienestandards und bieten auch eine ausgezeichnete Entkeimungsleistung. Damit erzielen Kunden, die Abfüllmaschinen in der Lebensmittelindustrie betreiben, einen beträchtlichen Mehrwert“, erläutert Julian Priddle, Produkt Experte bei Excelitas Noblelight.

Oberflächen von Verpackungen können mit Hilfe unterschiedlicher Methoden behandelt werden. Neueste Entwicklungen, wie etwa mit gepulster Licht-Technologie, inaktivieren Keime auf Oberflächen in Sekundenbruchteilen und ermöglichen höchste Produktionsgeschwindigkeiten: Keimreduzierung von >log4 bei einer Geschwindigkeit von bis zu 90.000 bph (Flaschen pro Stunde) – ganz ohne Chemie.

Nachrüstbar in bestehende Anlagen

Excelitas Noblelight hat seine erfolgreiche BlueLight Entkeimungs-Produktpalette erweitert und bietet nun auch eine neue leistungsstarke gepulste Lichtlösung, die sich ideal für Hochgeschwindigkeitsentkeimung von Lebensmittel- und Getränkeverpackungen eignet. Dazu gehören Getränkeflaschenverschlüsse, Dosen, Becher und Siegelfolien.

Das BlueLight Flash Desinfektionssystem ist kompakt, lässt sich leicht in jede Ausrichtung integrieren und kann in bestehende Anlagen nachgerüstet werden.

Nachhaltig, sicher und grün

Die Behandlung mit intensivem UV-Licht ist im Vergleich zu thermischen Verfahren eine zuverlässige und wirtschaftliche Methode, die auf den Einsatz von Chemikalien verzichtet: hohe Produktionsgeschwindigkeiten mit effektiver Inaktivierung von Keimen für Maschinen, die in der Getränke- und Milchverarbeitung eingesetzt werden. Das neue BlueLight Flash System arbeitet mit gepulster Licht-Technologie. Es ermöglicht eine sofortige Entkeimung, ohne Aufwärmzeit, selbst bei hohen Maschinengeschwindigkeiten, die an unterschiedliche Prozessanforderungen angepasst werden können, inklusive Verschlusskappendurchmesser zwischen 26 und 55 Millimetern.

Die BlueLight typischen hygienischen und sicherheitstechnischen Anforderungen, wie Glasbruchdetektor und intelligente Rückkopplung sind ebenfalls berücksichtigt. Durch die integrierte HMI Schnittstelle kann das System einfach an den individuellen Kunden-Prozess angepasst werden. Leichte und bedienerfreundliche Handhabung, geringer Stromverbrauch und die Nutzung der einzigartigen und nachhaltigen Blitzlampen-Technologie reduzieren den CO2 Fußabdruck.

Ausblick: Auch für die besonderen Herausforderungen bei der UV Entkeimung von Bechern, Siegelfolien und Platinen für Molkereiprodukte gibt es spannende Produkt-Entwicklungen. Excelitas Noblelight gewährt auf der Messe einen Einblick in baldige Erweiterungen der BlueLight Flash Produktfamilie für die Molkereiindustrie.

Erfahren Sie auf der Anuga FoodTec bei Excelitas Noblelight (Halle 8.1 Stand C98/ D99) mehr darüber, wie Speziallichtquellen mit UV- und Infrarot-Technologie Ihren Abfüll- Verpackungsprozess optimieren oder die Lebensmittel-Keimreduktion verbessern können.

Über Excelitas Technologies

Excelitas Technologies® Corp. ist ein führender Industrietechnologiehersteller, dessen innovative, marktorientierte Photoniklösungen die hohen Anforderungen von OEMs und Endkunden an Beleuchtung, Optik, Optronik, Bildgebung, Sensorik und Detektion erfüllen. Excelitas trägt damit entscheidend zu Kundenerfolgen auf unterschiedlichsten Zielmärkten bei – von Biomedizin über Forschung, Halbleiter, industrielle Fertigung, Sicherheit, Konsumgüter bis hin zu Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. Excelitas Technologies hat mehr als 7500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Nordamerika, Europa und Asien und beliefert Kunden in aller Welt.

Über Noblelight

Noblelight zählt weltweit zu den Markt- und Technologieführern bei Speziallichtquellen mit Wellenlängen von Ultraviolett bis Infrarot für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen. Das Unternehmen mit hoher Fertigungstiefe unterhält Standorte in Europa, Asien und den USA. Noblelight entwickelt und fertigt Infrarotstrahler, Blitzlampen, UV-Lampen sowie Beleuchtungssysteme und -lösungen für industrielle Herstellungsprozesse, Umweltschutz, Medizin, Kosmetik, Forschung, Entwicklung und analytische Messtechnik.

Kontakt

Excelitas Noblelight GmbH

Wiebke Rustler

Reinhard-Excelitas-Ring 7

63801 Kleinostheim

+49 (0) 61 81 / 35-7353



http://www.noblelight.com

