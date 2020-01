Zusammenarbeit von Rockwell Automation und Accenture Industry X.0 zur Entwicklung digitaler Lösungen für industrielle Kunden

Düsseldorf, 7. Januar 2020 – Rockwell Automation (NYSE: ROK) und Accenture (NYSE: ACN) Industry X.0 kündigen künftige Zusammenarbeit an. Ziel wird dabei die Entwicklung eines digitalen Angebots sein, um Industriekunden mehr als bestehende Produktionslösungen zu bieten, damit sie die Transformation zum Connected Enterprise durchlaufen können.

Durch die Zusammenlegung des Know-hows beider Unternehmen sollen neue Kapazitäten für eine umfassende Optimierung der industriellen Lieferkette geschaffen werden. Indem die Kunden diese digitalen Lösungen von einem zuverlässigen Anbieter aus einer Hand erhalten, können sie die Möglichkeiten des Industrial Internet of Things (IIoT) besser ausschöpfen und das Wachstum ihres Unternehmens spürbar vorantreiben.

Ermutigt durch das erste Feedback der Industrie zu ihren gemeinsamen digitalen Angeboten, haben die beiden Unternehmen begonnen, Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die Wertsteigerungen in der gesamten industriellen Lieferkette ermöglichen. Bislang hat die Zusammenarbeit, neben weiteren Erfolgen, einen Prototyp für das Lieferkettenmanagement hervorgebracht, der eine Senkung der Lieferantenkosten und Optimierung der Möglichkeiten zur exakten Rückverfolgung von Produktbewegungen bietet. Dies sind zwei wesentliche Investitionsbereiche, in denen Industrieunternehmen Wachstum anstreben.

“Unsere Kunden wünschen sich messbare Geschäftsergebnisse, wenn sie in unsere Software, Produkte und Lösungen investieren. Gemeinsam mit Accenture werden wir in der Lage sein, Industrieunternehmen bei der genauen Bestimmung der finanziellen Vorteile ihrer Investition und bei der schnellen und skalierbaren Erfassung dieses Werts zu unterstützen”, erklärt Blake Moret, Chairman und CEO von Rockwell Automation. “Dank dieser Zusammenarbeit und des umfassenden unternehmensweiten Fachwissens, das damit zur Verfügung steht, können wir die Komplexität und Risiken reduzieren und bessere Ergebnisse erzielen.”

Rockwell Automation stellt führende industrielle Automatisierungstechnik und Branchenexpertise bereit, z. B. die FactoryTalk InnovationSuite, IIoT-Software und Analyselösungen. Hinzu kommen Netzwerkdienste, OT-Sicherheit sowie die Entwicklung, Installation, Integration und der Support von Anwendungen.

Accenture bietet die unternehmerischen und technischen Kapazitäten wie Beratung, Analysen, Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Änderungsmanagement und Support.

“Für ihr Wachstum benötigen Industrieunternehmen schnellere und effizientere Produktions- und Betriebsprozesse. Diese Prozesse müssen es ihnen auch erlauben, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln”, erklärt Mike Sutcliff, Group Chief Executive bei Accenture Digital.

“In Zusammenarbeit mit Rockwell Automation können wir digitale Lösungen und Dienstleistungen anbieten, die unsere Kunden auf dem gesamten Weg der Unternehmenstransformation begleiten.”

Über Accenture

Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Services und Lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, Digital, Technologie und Operations anbietet. Mit umfassender Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten über mehr als 40 Branchen und alle Unternehmensfunktionen hinweg – gestützt auf das weltweit größte Delivery-Netzwerk – arbeitet Accenture an der Schnittstelle von Business und Technologie, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder zu schaffen. Mit rund 477.000 Mitarbeitern, die für Kunden in über 120 Ländern tätig sind, treibt Accenture Innovationen voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und arbeitet, zu verbessern. Besuchen Sie uns unter www.accenture.de.

Accenture Industrie X.0 hilft Unternehmen, die digitale Neuerfindung der Industrie zu meistern – vom Einsatz neuester digitaler Technologien, um den Kern des operativen Geschäfts zu transformieren, bis zum Erschließen neuer Geschäftsmodelle und Einnahmequellen. Wir unterstützen unsere Kunden auf jeder Stufe dieser Transformation. Dazu zählen Personal, Kundenerlebnis, Forschung, Produktentwicklung, Herstellung sowie die das Geschäft unterstützenden Bereiche und Unternehmenspartnerschaften. Besuchen Sie uns unter www.accenture.com/industry-x0.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 23.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com

Folgen Sie Rockwell Automation auf Twitter @ROKAutomationDE, Xing und LinkedIn

Firmenkontakt

Rockwell Automation

Tanja Gehling

Parsevalstraße 11

40468 Düsseldorf

0211 41533 0

rockwellautomation@hbi.de

http://www.rockwellautomation.de

Pressekontakt

HBI GmbH

Sebastian Wuttke

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+ 49 (0) 89 99 38 87 36

rockwellautomation@hbi.de

http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Rockwell Automation