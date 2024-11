Zusammenarbeit mit Netceed bringt Glasfaser-Vorreiterprojekt Börry erfolgreich ans Netz

htp führt neue Technologie ein

Hannover, 14. November 2024 – Netceed ist Partner, Supportdienstleiter und Systemintegrator des htp-Pionierprojekts im niedersächsischen Börry: Der Glasfaser-Ausbau ist nun abgeschlossen. 26 Kilometer Kabel hat htp für das schnelle Internet verlegt, rund 130 Haushalte surfen nun mit hohen und stabilen Bandbreiten. Börry ist darüber hinaus Vorreiter in punkto zukunftssichere Internetversorgung. Denn hier setzt htp zum ersten Mal die neue XGS-PON-Technik (1) ein, die sich als Standard weltweit immer stärker durchsetzt, in Deutschland allerdings noch wenig verbreitet ist.

Durch XGS-PON, das mit 10 Gbit/s in beide Richtungen überträgt, sind deutlich höhere und vor allem auch symmetrische Bandbreiten als bisher pro Haushalt möglich. Upgrades auf diese Bandbreiten sind bei den Nutzern ohne aufwändige Wechsel der Systeme möglich.

„Wir optimieren regelmäßig unsere Technik, damit unseren Kundinnen und Kunden auch in Zukunft das beste Netz zur Verfügung steht und achten dabei natürlich auf Nachhaltigkeit“, sagt htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann.

Denn neben den hohen Bandbreiten ist Nachhaltigkeit ein großer Vorteil von XGS-PON: Im Vergleich zur bisher eingesetzten Glasfaser-Technik brauchen die zentralen Systeme deutlich weniger Platz und nur noch etwa 15 Prozent der Energie. Darüber hinaus erzeugen sie geringere Abwärme. Bau- und Betriebskosten lassen sich durch XGS-PON deutlich reduzieren, da erheblich weniger mit Strom- und Klimatechnik zu versorgende Technikstandorte notwendig sind.

Partner und Supportdienstleister beim Ausbau der XGS-PON-Technologie ist der Berliner Standort der Netceed. In diesem Rahmen liefert das Unternehmen für den Netzausbau aktive OLT-Technik (2) des langjährigen Partners Calix. Netceed selbst nimmt neben dem technischen Support und der Begleitung des Proofs of Concept die Rolle des Systemintegrators ein und hilft somit bei der Orchestrierung der Hardware verschiedener Anbieter zum Aufbau eines zuverlässigen, leistungsfähigen und nachhaltigen Glasfaser-Netzes. „Der erfolgreiche Testlauf in Börry markiert den Startschuss für einen weitläufigen und nachhaltig durchgeführten Glasfaser-Ausbau. Die von htp ausgewählte Lösung des Technologielieferanten Calix ist hierbei zukunftsweisend und hochgradig skalierbar zur High-Speed-Internetversorgung der gesamten von htp betreuten Region“, sagt Jan Müller, Geschäftsführer bei Netceed am Berliner Standort.

(1) XGS-PON steht für: X = 10, G = Gbit/s, S = symmetrisch, PON = Passive Optical Network

(2) Optical Line Terminal: Ein Gerät, das an zentralen Punkten des Netzes zur Verwaltung des Signals eingesetzt wird.

Über htp

htp ist der Telekommunikationsdienstleister für den Großraum Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Peine, Wolfenbüttel und Hameln-Pyrmont. Mit über 125.000 Privat- und Geschäftskunden, 85,7 Millionen Euro Umsatz und über 260 Mitarbeitenden gehört htp zu den größten regionalen Telekommunikationsanbietern in Deutschland. Gesellschafter sind die enercity AG aus Hannover und die EWE AG in Oldenburg. htp ist Spezialist für den Glasfaser-Ausbau und treibt die Vernetzung mit stabilen und leistungsfähigen Internetanschlüssen maßgeblich voran.

Netceed ist eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen der Telekommunikations- und Breitbandbranche in den Bereichen Produktvertrieb, Logistik, technisches Engineering und Produktdesign. Mit über 30 Jahren Erfahrung und Expertise ist Netceed bekannt für herausragende Leistungen.

Netceed liefert und vertreibt zuverlässig eine breite Palette von passiven und aktiven Produkten sowie Werkzeugen für den Aufbau, die Modernisierung und die Wartung von FTTH-, FTTx-, HFC-, Wi-Fi- und 5G/Mobilfunknetzen sowie Rechenzentren.

Mit einem umfangreichen Portfolio von mehr als 90.000 Produkten von über 1.500 marktführenden Partnern sorgt Netceed als Value-Added Supplier für die reibungslose Bereitstellung von Highspeed-Internet, Video-, Daten- und Sprachdiensten für Privat-, Geschäfts- und Mobilfunkkunden.

Ein engagiertes und stetig wachsendes Team aus rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet in 19 Ländern leidenschaftlich und hart daran, die Zukunft der Kommunikationsnetzwerke weltweit zu gestalten.

Weitere Informationen: www.netceed.com/de

