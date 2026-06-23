Zusammenarbeit im Fokus

1. Zukunftsdialog von und mit Bettina Stark

Wenn es darum geht, Menschen für die Zukunft zu begeistern und Veränderungsprozesse verständlich zu machen, gehört Bettina Stark seit Jahren zu den gefragtesten Keynote Speakern im deutschsprachigen Raum. Als erfahrener Keynote Speaker für Zukunft, Change und Transformation versteht Bettina Stark es, gerade für diese Themen neue Impulse zu setzen. Genau deshalb war es ihr ein großes Anliegen, den ersten 1. Zukunftsdialog im Main-Kinzig-Kreis zu inszenieren: als Gastgeberin und Brückenbauerin zwischen Teilnehmenden unterschiedlichster Generationen, Branchen und Denkweisen.

Souverän moderierte Bettina Stark durch die Veranstaltung, bei der unter dem Motto „Zukunft, die Mut macht – Chancen entdecken, Wege gestalten“ engagierte Vertreterinnen und Vertreter aus Bildung, Wirtschaft, Handwerk, Politik, Verwaltung und Ehrenamt zusammenkamen. Dabei setzte sie bewusst auf Dialog statt Vortrag, auf Zusammenarbeit statt Silodenken. Mit Bettina Stark an der Spitze erhielt der Tag genau die Mischung aus Inspiration und Zukunftsorientierung, die es braucht, um aus Ideen konkrete Perspektiven entstehen zu lassen. „Zukunft entsteht dort, wo Menschen bereit sind, gemeinsam ins Handeln zu kommen. Der Zukunftsdialog hat gezeigt, wie viel Potenzial dafür in unserer Region steckt“, betont Bettina Stark, der es wie kaum einem anderen Keynote Speaker gelingt, Impulse für diesen aktiven Change zu zünden.

Starke Impulse für Zukunft und Change

Angeleitet von Bettina Stark wurden im Rahmen interaktiver World Cafés zahlreiche Ideen, Ansätze und konkrete Handlungsvorschläge erarbeitet. Die Teilnehmenden beschäftigten sich intensiv mit zentralen Fragen für die Zukunft des Main-Kinzig-Kreises:

• Wie können wir im Handwerk und in der Wirtschaft die Fachkräftesicherung von morgen erfolgreich gestalten?

• Wie können wir in den Schulen und darüber hinaus jungen Menschen Orientierung für ihre Zukunft geben?

• Wie kann man ehrenamtliches Engagement so fördern, dass Menschen darin Verantwortung, aber auch Sinn finden?

• Wie müssen sich Verwaltung und Politik aufstellen, um zukunftsfähig zu bleiben?

Der Austausch an diesem Tag machte deutlich, dass der Wunsch nach aktivem Change in der Region groß ist. Die gesammelten Ideen werden derzeit aufbereitet und bilden die Grundlage für weitere gemeinsame Projekte. Damit wird aus dem Dialog ein konkreter Prozess für die Zukunft, der weit über den Aktionstag hinausreicht.

Zukunft gemeinsam gestalten

Eröffnet wurde der Tag durch Heiko Kasseckert als Keynote Speaker. Der Landtagsabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecher rief in seiner Rede „Vom Dialog zur Tat“ auf. Auch Dirk Niedoba, Geschäftsführer der Bildungspartner Main-Kinzig GmbH und Leiter der Volkshochschule des Main-Kinzig-Kreises, zog ein positives Fazit: „Zukunft entsteht dort, wo wir ins Gespräch kommen. Dazu braucht es Mut. Den Mut, Perspektiven zu wechseln.“ Der erste Zukunftsdialog mit seiner vielfältigen Teilnehmerschaft hat dafür zahlreiche Perspektivwechsel angestoßen. Ein besonderes Dankeschön sprach er außerdem an Bettina Stark aus, die zu dieser Veranstaltung des Lions-Clubs im Main-Kinzig-Kreis anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Lions Clubs Gelnhausen und des Leo Lions Service Day eingeladen hatte und dieses Mal nicht selbst als Keynote Speaker auftrat, sondern vielmehr als Moderatorin.

Für Bettina Stark steht fest, dass der Zukunftsdialog erst der Anfang war. Als eine feste Größe unter den Keynote Speakern und ehemalige GSA Präsidentin begleitete sie die Diskussionen und bereitete damit den Weg für künftige Change-Prozesse in der Region. In den kommenden Wochen werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen veröffentlicht und weitere Schritte für die gemeinsame Zukunft vorgestellt.

Als Unternehmensberaterin und Impulsgeberin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre ZuhörerInnen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Zwischen 2021 und 2023 gestaltete Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Ihr Motto für ihre zweijährige Präsidentschaft lautete: Der Vielfalt eine Stimme geben.

Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche, sei es für Mensch oder Unternehmen.

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Bettina Stark

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Bildquelle: ptv.medienkompetenz Film und Medien e.K.