Zurück in die eigene Lebendigkeit

„Tanz mit deiner Seele“: Arzt Lutz Jagdhuber zeigt, wie innere Blockaden gelöst und neue Klarheit gefunden werden kann

Ingelheim am Rhein, 29.04.2026 – Mit „Tanz mit deiner Seele“ erscheint im Mentoren-Media-Verlag ein persönlicher und praxisnaher Ratgeber für Menschen, die sich innerlich blockiert fühlen, nach Orientierung suchen oder wieder mehr Lebendigkeit in ihrem Alltag spüren möchten. Autor Lutz Jagdhuber, Arzt und Brückenbauer zwischen rationaler Klarheit und spiritueller Erfahrung, zeigt in seinem Buch, wie Menschen alte Muster erkennen, Gefühle besser verstehen und Schritt für Schritt wieder in Kontakt mit sich selbst kommen können.

Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die spüren, dass in ihrem Leben „mehr möglich“ ist, aber noch nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Statt schneller Patentrezepte setzt Jagdhuber auf Selbstwahrnehmung, Reflexion und konkrete Übungen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie innere Blockaden entstehen – und wie sie sich lösen lassen, ohne Druck, ohne Pathos und ohne Heilversprechen.

„Tanz mit deiner Seele“ führt in 9 Schritten zu mehr Klarheit, Selbstvertrauen und innerer Stabilität. Es geht um emotionale Muster, Selbstführung, Körperwahrnehmung, innere Freiheit und die Rückkehr zu einem Lebensgefühl, das nicht vom Funktionieren bestimmt ist, sondern von Echtheit und innerer Verbundenheit.

Besonders macht das Buch die Verbindung aus medizinischer Erdung und spiritueller Offenheit. Lutz Jagdhuber schöpft aus seiner Erfahrung als Arzt, aus seiner Kindheit in der Savanne des südlichen Afrikas und aus einer intuitiven Wahrnehmung, die ihn seit jungen Jahren begleitet. So entsteht ein Ratgeber, der Tiefe mit Lesbarkeit verbindet und innere Entwicklung alltagstauglich macht.

Für Leserinnen und Leser bietet das Buch konkrete Impulse, Reflexionsfragen und neue Perspektiven. Es stärkt Menschen in Umbruchphasen, macht Mut zum ehrlichen Hinschauen und lädt dazu ein, den eigenen inneren Rhythmus wiederzufinden.

Buchdaten

Lutz Jagdhuber

Tanz mit deiner Seele

Untertitel: Wie Du innere Blockaden löst und dich wieder lebendig fühlst

Softcover: 212 Seiten

Preis: 18,00 EUR

ISBN: 978-3-98641-313-2

Erscheinungstermin: 29.04.2026

Verlag: Mentoren-Media-Verlag

Über den Autor

Lutz Jagdhuber wuchs in der Savanne des südlichen Afrikas auf – geprägt von Weite, Natur und kultureller Vielfalt. Heute lebt er nahe Düsseldorf und verbindet medizinische Präzision mit einem feinen Gespür für Menschen. Seit jungen Jahren begleitet ihn eine intuitive, spirituelle Wahrnehmung, die in seiner Familie verankert ist. Als Brückenbauer zwischen rationaler Klarheit und spiritueller Erfahrung gibt er Orientierung und eröffnet neue Perspektiven in herausfordernden Situationen.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

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