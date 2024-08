Zumir galoppiert mit deutschen Promis gen Osten

100 Künstler lesen aus dem Kinderbuch „Zumir das Schaukelpferd“!

„Zumir, das Schaukelpferd“ ist das erste Kinderbuch des Berliner Autors Detlef Pauli und etwas Besonderes unter den unzähligen Geschichten, die es für kleine Leser gibt. „Zumir“ ist nicht nur ein Spielzeug, sondern auch Hörbuch, Lied, Buch und YouTube-Star.

Das Hörbuch: Frank Röth (u. a. die Synchronstimme von Professor Lupin aus Harry Potter) gibt „Zumir“ eine Stimme und leitet die Hörer gefühlvoll durch die Abenteuer. Denn nicht nur das Buch wurde vertont, sondern auch neue Geschichten mit zusätzlichen Charakteren wie Hofhund Schotter, der die Hälfte seines Schwanzes einbüßen musste, oder Silberrücken, der geheimnisvolle Hausbootkapitän.

Das Lied: Hier wurde der Autor zum Komponisten, überließ das Singen aber der talentierten Luka. In dreieinhalb Minuten singt sie über einen edlen Ritter ohne Schwert, einen Schutzengel, aber vor allem über einen treuen Freund – „Zumir“ ist alles in einem.

„Zumir“, der YouTube-Star: Ein weiteres Projekt ist auf YouTube zu finden. Dabei handelt es sich um das 62-teilige Videokunstprojekt “ Zumir – goes east„, in dem bekannte Persönlichkeiten wie Enie van de Meiklokjes (TV-Moderatorin) oder Timur Bartels (Schauspieler und Musiker) neben Unbekannten aller Altersklassen ohne Gage aus dem Buch vorlesen. Das Projekt soll Spenden für Die Arche und den Ukraine Hilfe Berlin e.V. sammeln und gleichzeitig der wachsenden Kluft zwischen Ost und West etwas entgegensetzen – davon zeugt der Titel.

All diese Projekte basieren auf dem wunderschönen Kinderbuch mit Illustrationen von Gerlinde Keller. Es ist liebevoll und detailreich gestaltet, eignet sich zum Vor- und Selbstlesen und mit all den Extras und Projekten können die Leser nun auch nach Zuklappen des Buches noch eine Weile in der Welt von „Zumir“ verweilen.

Das Buch: Die dreijährige Lea bekommt zu Weihnachten ein Schaukelpferd geschenkt, das ihr Großvater liebevoll für sie gebaut hat. Vor Freude ruft Lea: „Komm zu mir, Perdchen!“

„Zumir“ entwickelt sich schnell zum Liebling aller Kinder der Familie. In ihrer Fantasie wird Zumir zu einem Cowboypferd oder stolzen Zirkuspony, vor allem aber zu einem Freund, der ihnen im realen Leben hilft, Gefahren zu meistern, Freunde zu finden oder den Tod des geliebten Großvaters zu verarbeiten. Doch auch „Zumir“ braucht die Hilfe der Kinder, wenn er in einer gruseligen Scheune oder im dunklen Keller abgestellt wird und sich ängstigt.

Gern senden wir Ihnen ein kostenloses Exemplar zu.

Erschienen im Verlag Deutsche Literaturgesellschaft

ISBN: 978-3-03831-228-4, Zumir, das Schaukelpferd- Abenteuer eines Pferdes

Autor: Detlef Pauli

gebunden, 64 Seiten, 18,00 Euro

