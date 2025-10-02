Zum Weltkaffeetag: Knuspr bietet größte Auswahl an Kaffeeprodukten im deutschen E-Food-Markt

München, 1. Oktober 2025 – Zum Weltkaffeetag rückt der Online-Supermarkt Knuspr sein Kaffeesortiment in den Fokus. Mit über 300 Kaffeeprodukten bietet Knuspr die größte Auswahl an Kaffee im deutschen E-Food-Markt außerhalb des Fachhandels. Damit ist Knuspr die erste Anlaufstelle für Kaffeeliebhaber:innen – von bekannten Marken bis hin zu regionalen Spezialitäten.

Vielfalt im Sortiment

Laut Deutschem Kaffeeverband trinken die Deutschen im Schnitt rund 163 Liter Kaffee pro Kopf und Jahr – Grund genug, warum die aromatische Bohne einen eigenen Ehrentag hat. Knuspr führt sowohl Klassiker wie Illy, Dallmayr und Lavazza als auch eine breite Auswahl handwerklicher Röstereien in allen seinen Liefergebieten, darunter Andraschko-Kaffee im Großraum Berlin, Man vs. Machine im Großraum München sowie Hoppenworth & Ploch im Rhein-Main-Gebiet. Das Sortiment reicht von Bohnen- und Filterkaffee über Kapseln, Pads und Instantkaffee bis hin zu Kaffeedrinks, entkoffeinierten Varianten, Malzkaffee und weiteren Alternativen.

Top-Seller bei Knuspr

Kaffee gehört zu den beliebtesten Kategorien im Knuspr-Sortiment: Kaffeeprodukte finden sich in rund jedem zehnten Warenkorb. Die aktuellen Bestseller (September 2025) sind:

Jeden Tag Latte Macchiato (0.25 l)

Ubomi Caffe Crema 100% Arabica ganze Bohne (1 kg)

Alnatura BIO Kaffee gemahlen (0.5 kg)

Ubomi Espresso Classico ganze Bohne (1 kg)

Dallmayr prodomo gemahlen (0.5 kg)

Lavazza Crema e Gusto gemahlen (0.25 kg)

Alnatura BIO Kaffeedrink Caffe Latte Macchiato (0.23 l)

Jacobs Lungo 8 Intenso, 20 Nespresso kompatible Kapseln (0.104 kg)

Jeden Tag Instantkaffee Gold (0.1 kg)

Lavazza Caffe Crema Classico 18 Pads (0.125 kg)

Trend: Ready-to-Drink Kaffeedrinks

Neben Bohnen- und gemahlenem Kaffee werden auch trinkfertige Kaffeedrinks immer gefragter. Bestellungen von Kaffeedrinks sind zwischen September 2024 und September 2025 um 71 Prozent gestiegen. Besonders beliebt sind aktuell der Latte Macchiato von Jeden Tag, der Alnatura BIO Kaffeedrink Caffe Latte Macchiato sowie der Starbucks Caramel Macchiato.

Mehr Informationen unter: https://www.knuspr.de/c117-kaffee

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

Firmenkontakt

Knuspr | Großer Kern GmbH

Timea Rüb-Scholz

Tal 30

80331 München

+49 170 952 6487



http://www.knuspr.de

Pressekontakt

Openers

Selina Lücke

Oppelner Straße 26

10997 Berlin

01627884558



http://opnrs.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.