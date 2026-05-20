Zum Weltbienentag startet Uniturm.de die Hochladewochen

Wie über 500.000 Studierende gemeinsam Deutschlands größten Wissensstock bauen

Leipzig, 20. Mai 2026

So wie Bienen den gesammelten Blütennektar im Bienenstock weitergeben und gemeinsam zu Honig verarbeiten, lebt auch Uniturm vom Zusammenspiel vieler Einzelner: Jede hochgeladene Mitschrift, jede Zusammenfassung und jede Lernunterlage trägt dazu bei, dass aus einzelnen Wissensbausteinen ein immer größerer prüfungsrelevanter Bestand an Studienwissen abseits von KI entsteht.

Ein weiterer Vorteil: Statt Informationen über verschiedene Plattformen, Messengergruppen Apps oder Cloud-Ordner zusammensuchen zu müssen, finden Studierende auf www.Uniturm.de Lernmaterialien, Austausch und Unterstützung an einem Ort – sortiert nach Hochschule, Studiengang und Fachbereich. Während viele digitale Lernangebote zunehmend kostenpflichtig werden, setzt Uniturm weiterhin bewusst auf kostenlosen Wissensaustausch.

„Wissen wächst, wenn man es teilt. Genau das erleben wir auch weiterhin auf Uniturm.de. Jeder User übernimmt eine tragende Rolle – ähnlich wie in einem Bienenstock. Erst das Zusammenspiel vieler macht es wertvoll. Wissen aus erster Hand sicherte schon vielen Studierenden den Prüfungserfolg.“ erklärt Geschäftsführer Dirk Ehrlich.

Heute umfasst die Community mehr als 500.000 Nutzer aus dem deutschsprachigen Raum. Über eine Million Seiten an Studienunterlagen helfen Studierenden dabei, sich besser auf Prüfungen vorzubereiten, Vorlesungen nachzuarbeiten und voneinander zu lernen. Die Plattform bündelt Mitschriften, Skripte, Zusammenfassungen und Diskussionen rund ums Studium an einem zentralen Ort.

Ohne Bienen keine Früchte – Passend zum Weltbienentag und dem Meilenstein von einer halben Million fleißigen Bienchen starten auf Uniturm.de heute die großen Hochladewochen.

Vom 20.05.2026 bis 20.07.2026 können Studierende ihre Lernunterlagen hochladen und sich dadurch die Chance auf attraktive Geschenkgutscheine sichern. Denn wie im Bienenstock gilt auch im Studium: Gemeinsam kommt man so viel leichter ans Ziel.

Ausführliche Informationen zur Aktion finden Sie hier:

https://www.uniturm.de/magazin/news/hochladewochen-2054

Und auf www.Unideal.de gibt es parallel satte Rabatte und Gutscheine für angesagte Festivals.

Das deutschlandweit erste studentische Wissensnetzwerk Uniturm.de vernetzt das Uni-Wissen der Studierenden für eine bessere Prüfungsvorbereitung. Seit 2007 finden Studierende hier alles an einem Ort. In Zeiten von KI und zunehmender Unsicherheit bietet das Wissensnetzwerk Studenten und Studentinnen neben der Möglichkeit zum kostenlosen Austausch ihrer Studienunterlagen auch einen Raum, um über Studieninhalte zu diskutieren. Gegründet wurde Uniturm.de und die Pharetis GmbH von drei Studenten in Leipzig. Uniturm.de bietet sein Angebotfür die gesamte D-A-CH-Region an.

Kontakt

Pharetis GmbH – Uniturm.de

Dirk Ehrlich

Karl-Heine-Str. 99

04229 Leipzig

034130847412



https://www.pharetis.de

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