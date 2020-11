Zum Singles Day: infactory Kuschel-Kissen “Boyfriend”

Schnarcht nicht und hält einen nachts im Arm

– Der perfekte Ersatzmann: Immer da, immer kuschelbereit.

– Kuschelweiches Kissen in Oberkörper-Form mit Pyjama-Oberteil

– Traummaße: 54 x 50 cm, Pyjama-Oberteil bei 30° waschbar

Davon träumt jede Frau: Dieser Mann ist absolut treu, hat keine Laster und ist immer in Kuschel-Stimmung. Wenn man abends ins Bett kommt, wartet er schon im Schlafanzug, um einen die ganze Nacht im Arm zu halten.

Das ist die Schulter zum Anlehnen, die man immer gesucht hat. Auch als Geschenk für einsame Freundinnen ist das Kissen von infactory ideal. Oder man überrascht die Frau seines Herzens mit dem Ersatz-Mann, wenn man beispielsweise auf Geschäftsreise ist.

– Praktische Aufbewahrungstasche: Falls mal ein Traummann aus Fleisch und Blut auftaucht

– EAN: 4022107144483

Preis: 24,80 EUR

Bestell-Nr. NC-8272-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC8272-3400.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/zXBJGdsu

