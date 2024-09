Zum Schulstart: Ein Plädoyer für mehr School-Life-Balance

Wie ein digitales, innovatives Abenteuer die Schulzeit entspannter macht

Ein neues Schuljahr beginnt und das Stresslevel in Familien steigt. Bei den Eltern, die Job, Freizeitaktivitäten und Hausaufgabenhilfe jonglieren, ebenso wie bei den Kindern, die sich wieder an feste Zeiten gewöhnen müssen. Um die Schulzeit in Familien zu begleiten, gibt es mit der „Lieblingsstunde“ erstmalig ein deutschlandweites, interaktives Online-Angebot, das Kinder in ihrer Persönlichkeit und in ihren Beziehungen bestärkt. Es richtet sich vor allem an Kinder in wirtschaftlich benachteiligten Haushalten.

„Es ist wie ein Feriencamp für die Schulzeit: Statt ins Wasser springen wir spielerisch in die Welt der Emotionen und Beziehungen. So bringen wir Zukunftskompetenzen in jedes Kinderzimmer und setzen uns dafür ein, dass Kinder öfter gehört werden,“ beschreibt EmpowerLand-Gründer Philipp Reisner die Idee. Durch den digitalen Ansatz kann jedes Kind von jedem Kinderzimmer aus teilnehmen. Per Videokonferenz könnten sich beispielsweise Cleo aus Wittenberge und Aran aus Frankfurt in der Lieblingsstunde begegnen und gemeinsam mit ihrer Gruppe das Rätsel um die Dankbarkeit lösen.

In dem kreativen Lernspiel entscheiden Kinder mit, was passiert. Sie erleben sich wirksam und arbeiten im Team. „Die Lieblingsstunde ist als Abenteuer gestaltet, in dem Kinder erfahren, wie sie mit Stress und Herausforderungen besser umgehen. Dadurch können sie die Welt von morgen selbstbewusst mitgestalten und ihre Eltern an Gelassenheit und ihre emotionalen Bedürfnisse erinnern,“ fasst Reisner zusammen. Darüber hinaus eignen sie sich digitale Skills an, die ihnen einen konstruktiven Umgang mit Medien und Medieninhalten ermöglichen.

Die Lieblingsstunde von EmpowerLand entstand im Rahmen des geförderten Projekts „Kleine Schule des Glücks“. Gemeinsam mit Kindern erstellte das interdisziplinäre Team einen stärkenden Stundenplan für den Online-Kurs. Angeleitet von ausgebildeten Trainer*innen kommen Kinder mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten virtuell zusammen und bestärken sich gegenseitig. Dank der Förderung durch die Deutsche Fernsehlotterie, die Ferry Porsche Stiftung und die Barthel-Stiftung kann ein Großteil der Plätze gegen eine Aufwandsentschädigung vergeben werden.

Die EmpowerLand gUG setzt sich für mentale Gesundheit bei Kindern ein und stärkt sie und ihre Familien mit Feriencamps und Online-Kursen.

