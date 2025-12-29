Zum Jahresstart: WDR-Fernsehen auf der Ballermann Ranch

WDR-Dokuserie „Unser Land“ erzählt am 01. Januar 2026 u.a. die Geschichte der Partymarke Ballermann

Jahresstart mit Ballermann. Am 01.01.2026 um 14:45 Uhr zeigt das WDR-Fernsehen in der beliebten Sendereihe „Unser Land“ eine geschichtliche Dokumentation über das Jahr 1995 im Ruhrgebiet nebst Geschichte der Partymarke Ballermann – Vom ersten Bier auf Malle 1995 bis zur Gut Aiderbichl Ballermann Ranch heute.

Hierzu führte es Autorin Ulrike Brincker und ihr TV-Team u.a. ins niedersächsische Blockwinkel auf die Ballermann Ranch. Hier leben und arbeiten Annette und Andre Engelhardt, die Inhaber der bekannten (und berüchtigten) Partymarke Ballermann.

Es war im Jahr 1995, als die Marke Ballermann so richtig Fahrt aufnahm. Die BILD-Zeitung titulierte damals „Das ganze Ruhrgebiet im Ballermannfieber“. Ulrike Brincker berichtet mit Archiv-Aufnahmen über die Anfänge der Marke Ballermann und ihren wilden Partys in der Essener Gruga-Halle mit den Bierbauch-Wettbewerben und Miss Ballermann-Wahlen.

Dabei zeigt Ulrike Brincker in Interviews mit den „Ballermanns“ auf, was den Erfolg der Partymarke ausmacht und was aus dieser Markengeschichte – nach 30 Jahren – geworden ist. Noch immer ist Ballermann DIE Partymarke, steht aber heute mit der Ballermann Ranch, die Teil von Europas größtem Lebenshofverbund ‚ Gut Aiderbichl‚ wurde, auch für Tierschutz und Tiere in Not. So leben auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch eine Vielzahl geretteter Pferde und Esel in einem wahren Tierparadies.

Biere, Bäuche, Ballermänner und gerettete Aiderbichl-Tiere – ein Widerspruch, der eigentlich keiner ist. So passt auch der neue Slogan, mit dem die Marke Ballermann ab 2026 auf allen Original Partys durchstartet: „Mit jedem Bier retten wir ein Tier!“

Link zur Programminfo https://www.wdr.de/programmvorschau/wdrfernsehen/sendung/2026-01-01/14-45/whatson_10459548950527/liebe-und-andere-katastrophen-1995.html

