Zum dritten Mal Platz 1 in Bayern – BESONDERS SEIN gehört zu Bayerns besten Arbeitgebern

Die Agentur BESONDERS SEIN ist im Landeswettbewerb „Bayerns Beste Arbeitgeber 2023“ von Great Place to Work® zum dritten Mal in Folge als Erstplatzierter ausgezeichnet worden. Die Agentur zählt damit zu den Unternehmen mit der attraktivsten Unternehmenskultur im Ranking bis 49 Mitarbeitende. Die Prämierungsveranstaltung der Siegerunternehmen fand am 11.04. im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt.

Nachdem die Agentur bereits in den letzten zwei Jahren die Erstplatzierung belegte, erzielte BESONDERS SEIN nun auch in diesem Jahr in der Kategorie „Bayerns Beste Arbeitgeber“ den 1. Platz.Die Mitarbeiter von BESONDERS SEIN heben einstimmig die positive und wertschätzende Arbeitsumgebung hervor, die durch die individuelle Unterstützung und das tiefe Vertrauen der Führungskräfte geprägt ist. Mit einer 100-prozentigen Zufriedenheitsrate unterstreicht das Team das Gefühl der Zugehörigkeit und die offene Kommunikation als Schlüsselelemente der Unternehmenskultur, ergänzt durch individuelle Möglichkeiten für persönliche und berufliche Entwicklung. Für die herausragende Arbeitgeberkultur wurde das Unternehmen letzten September zum zweiten Mal in Folge mit dem Titel „Europe“s Best Workplaces“ ausgezeichnet.

„Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mitarbeitenden und für einen starken Teamgeist im Unternehmen“, sagte Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work® Institut Deutschland, anlässlich der Preisverleihung.

„Diese Anerkennung betont erneut die Bedeutung unserer Unternehmenskultur als Herzstück unseres Erfolgs. Sie zeigt, dass die Förderung und Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns an erster Stelle stehen. Ihre Leidenschaft und ihr Einfallsreichtum sind es, die BESONDERS SEIN auszeichnen. Dieses Lob gebührt voll und ganz ihnen und bestärkt uns in unserem Ziel, eine Umgebung zu schaffen, in der jeder seine Fähigkeiten voll entfalten kann“, sagt Daniela Köhler, Geschäftsführerin von BESONDERS SEIN.

Weitere Informationen unter: https://besonders-sein.de/

BESONDERS SEIN – strategische Markenberatung, Marketing und Digitalkonzepte: https://besonders-sein.de/marketing-agentur-nuernberg/markenpositionierung/

Über BESONDERS SEIN:

Die BESONDERS SEIN GmbH ist eine Agentur für strategisch-kreatives Digitalmarketing aus Nürnberg und wurde 1999 von Daniela Köhler gegründet. Ursprünglich gestartet als Ein-Frau-Unternehmen ist sie zu einem etablierten Spezialisten für Digitalmarketing gewachsen und zählt inzwischen zu den bekanntesten Agenturen für Industrie und Mittelstand in der Region. Sie bietet Dienstleistungen aus den Bereichen strategische Markenberatung, Marketing, Digitalkonzepte und deren Vermarktung. Die Unternehmens-Philosophie rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Die Ausrichtung zielt zum einen darauf ab, Individualität zu fördern und mit Authentizität die eigenen Stärken größtmöglich nutzbar zu machen. Zum anderen zielt sie auf die Überzeugung von BESONDERS SEIN ab, dass künftig diejenigen gewinnen, die Menschlichkeit als Grundsatz für Erfolg definieren und Wertschätzung, Profit und Sinnhaftigkeit vereinen.

Über Great Place to Work®:

Great Place to Work® zertifiziert Organisationen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Allein in Deutschland begleitet Great Place to Work® jährlich mehr als 1.000 Unternehmen aller Branchen und Größen und befragt über 400.000 Mitarbeitende. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeitende. Weltweit führt Great Place to Work® jährlich mit seinen rund 60 Instituten Befragungen in 18.000 Unternehmen mit mehr als 20 Millionen Beschäftigten aus über 170 Ländern durch. Damit ist Great Place to Work® eine international führende, benchmarkbasierte Instanz bei der Analyse, Weiterentwicklung und Sichtbarmachung von Arbeitgeberattraktivität.

Kontakt

BESONDERS SEIN GmbH

Larissa Schmidt

Andernacher Str. 53

90411 Nürnberg

+49 911 957 60 70



https://besonders-sein.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.