Zum dritten Mal in Folge: Black Wellness Weeks bei Spa-dich-fit

Das beste Angebot, seit es Wellness gibt

2022 war Spa-dich-fit mit den Black Wellness Weeks erfolgreich – jetzt erhält die Aktion eine neue Auflage. Stand das letzte Jahr noch ganz im Zeichen dessen, sich von den Folgen der Pandemie zu erholen, sieht die Sache für die Branche 2023 schon wesentlich besser aus: Laut Statistischem Bundesamt übertrafen die Übernachtungszahlen bereits in mehreren Monaten das Vor-Corona-Niveau! Urlaub – und besonders Wellness – ist wieder voll im Trend.

Dennoch ist die Verunsicherung der Menschen weiterhin spürbar, globale Krisen und die Inflation lassen bei den Urlauberinnen und Urlaubern immer wieder die Frage aufkommen: „Kann ich mir das in der derzeitigen Situation überhaupt leisten?“ Genau da möchte das Wellnessreise-Portal Spa-dich-fit Hilfestellung leisten: mit den Black Wellness Weeks. 50 % Bonus für Wellnessreisen im nächsten Jahr können sich Freundinnen und Freunde der entspannenden Auszeit bis einschließlich 26.12.2023 sichern.

50 % geschenkt – ein Angebot ohne Haken

„Seit wir seit 24. November 2021 regelmäßig diese Aktion starten, fragen uns Kundinnen und Kunden immer wieder, wo dabei eigentlich der Haken liegt“, berichtet Stefan Wiegand, Gründer und Geschäftsführer des Wellnessreise-Portals Spa-dich-fit. Und hat auch sofort die Antwort parat: „Ganz ehrlich? Es gibt keinen. Wer sich zwischen dem 24.11. und dem 26.12.2023 einen Reisegutschein im Wert von EUR 300,- bei Spa-dich-fit holt, bekommt im Rahmen von Black Wellness einen Bonus-Gutschein in Höhe von EUR 150,- geschenkt.“

„So können Sie sich bereits mit einem Gutschein ein exklusives Wochenende im Wert von EUR 450,- für zwei Personen buchen. Und glauben Sie mir,“ führt der Unternehmer weiter aus, „es gibt durchaus einige Kundinnen und Kunden, die gleich drei Gutscheine erwerben. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger als ein komplettes Wellness-Wochenende vom Feinsten – geschenkt!“

Das Schweizer Unternehmen nimmt es, was Versprechen angeht, sowieso sehr persönlich. Alle Hotels des Portfolios werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens persönlich getestet. Dadurch erhält das Portal Traumwerte in puncto Kundenzufriedenheit. 99,8 Prozent der Userinnen und User sind von Spa-dich-fit überzeugt. Ein Faktum, dass Stefan Wiegand einerseits mit Stolz erfüllt, andererseits auch Ansporn dafür ist, die Qualität des Angebots laufend zu verbessern, um seinen Kundinnen und Kunden auch in Zukunft eine sorglose und entspannte Auszeit zu liefern.

„Einfachheit und Flexibilität im Handling sind uns wichtig“

„Das beste Angebot funktioniert nur, wenn es transparent und einfach in der Abwicklung ist“ ist das Credo von Spa-dich-fit. Kundinnen und Kunden sehen das offensichtlich genauso: „Wir sind völlig begeistert von den Black Wellness Gutscheinen. Wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal die Gutscheine gekauft und dann im Februar direkt verwendet. Alles verlief absolut unkompliziert. Wir sind auch 2023 wieder dabei!“, so eine Kundin auf dem Portal. Entscheidend ist auch, dass die Reisegutscheine für alle neuen Buchungen von Spa-dich-fit ab dem 01.01.2024 eingesetzt werden können – und zwar zu jeder Saison und für jede Zimmerkategorie. „Die Gutscheine behalten 24 Monate ihre Gültigkeit und können sogar um weitere 12 verlängert werden – entspannter geht es wirklich nicht“, erklärt Wiegand.

Ein ideales Geschenk zur Weihnachtszeit

„Ich freue mich schon auf die Black Wellness Weeks und kaufe gern wieder Gutscheine, gerade in Hinblick auf Weihnachten!“ so die Kundin Martina S. auf der Webseite www.black-wellness.com. Besonders als Last-Minute-Geschenk sind die Wertgutscheine äußerst beliebt – und können mithilfe einer Vielzahl geschmackvoll gestalteter Geschenkkarten auch festlich verschickt werden.

Die Black Wellness Weeks sind in der der Branche einzigartig. Spa-dich-fit erwartet deshalb nach dem großen Erfolg in den letzten Jahren für 2023 einen weiteren Boom. „Alle profitieren von dieser Aktion: Verbraucherinnen, Verbraucher, die Touristikbranche und natürlich Spa-dich-fit selbst,“ so der Geschäftsführer. „Die Kombination aus der Spa-dich-fit Bestpreis-Garantie, 99 % Kundenzufriedenheit bei 14.000 verifizierten Bewertungen, der 7-Tage-Storno-Garantie und natürlich dem Bonus machen Black Wellness für viele unserer Kundinnen und Kunden zum besten Angebot des Jahres!“

Spa-dich-fit ist das Wellnessreise-Portal der Schweizer Wellvoyage AG und arbeitet seit 2006 sehr erfolgreich mit namhaften Regionen, Hotels und Thermen zusammen. Mit einer Auswahl von über 100 Wellnesshotels jeder Kategorie und über 300 Wellnessangeboten deckt Spa-dich-fit das gesamte „Wohlfühl-Segment“ ab.

Die Wellvoyage AG mit Sitz in Pratteln/Baselland, Schweiz steht mit 99,8 % Kundenzufriedenheit für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und exklusive Wellnessreisen inklusive Extras.

Kontakt

Spa-dich-fit

N. Litwin

Güterstrasse 9

4133 Pratteln

+41 (0) 61 5880 229



https://www.spa-dich-fit.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.