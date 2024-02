Zum Buchhelden werden dank neuem Etsy-Shop

Buchautorin erstellt personalisierte Bücher für Erwachsene

Einmal der Held sein? Oder in die Rolle des Bösewichts schlüpfen? In ihrem Etsy-Shop „Jj“sbyTeresa“ bietet Buchautorin Teresa Zwirner die Möglichkeit dazu. Denn nicht nur Kinder sollten die Hauptrolle spielen dürfen, auch „große Kinder“ müssen ab und an einfach einmal abtauchen.

„Ich war 21 Jahre alt, als mein erster Roman in einem kleinen Verlag erschien“, erzählt Teresa Zwirner. In den letzten zehn Jahren hat die Journalistin aus Mittelfranken über 15 Bücher geschrieben und über zehn Bücher veröffentlicht – manche über Verlage, andere über Selfpublishing-Portale. „Als ich im Mai 2021 Mutter einer kleinen Tochter wurde und hier verstärkt in den Kontakt mit personalisierten Kinderbüchern kam, entstand bei mir der Gedanke, einen Etsy-Shop zu eröffnen“, sagt die Autorin. Denn während es zahlreiche Anbieter gibt, die Kinder in Hauptrollen schlüpfen lassen, sieht das Angebot für Erwachsene eher mau aus.

Bei der Personalisierung kaum Grenzen gesetzt

„Für meine Familie und Freunde habe ich hin und wieder als Geschenk eines meiner Bücher angepasst und beispielsweise das Cover personalisiert“, erzählt Teresa Zwirner. „Das kam immer sehr gut an. Also dachte ich mir: Wieso nicht auch anderen die Möglichkeit geben?“Sie überarbeitet ihre Bücher, erstellt Grafiken und baut über die Plattform Etsy einen Shop auf. Vor allem Frauen, die ein Geschenk für ihre Freundin, ihren Freund, aber auch für Eltern oder Großeltern suchen, interessieren sich für die personalisierten Bücher. Teresa Zwirner möchte das Angebot jedoch ausbauen und beispielsweise auch Eltern ansprechen, die ihre Kinder im Teenageralter zum Lesen motivieren möchten. „Bei der Gestaltung sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Von personalisierten Namen, bis zum Bild auf dem Cover oder der Widmung auf der Innenseite ist theoretisch alles möglich“, so die Autorin, die ihre personalisierten Bücher im reduzierten Startpreis bereits ab 24,99 Euro anbietet.

Frauen und Männer in Romanen verewigt

„Langfristig kann ich mir auch gut vorstellen, andere Autoren in meinem Shop zu integrieren, doch jetzt freue ich mich erst einmal darauf, Frauen und Männer, Freundinnen und Paare in meinen eigenen Romanen zu verewigen“, so die Journalistin. Sie selbst hat hierfür kürzlich selbst ein Buch für ihren Mann personalisiert. „Er wollte schon immer, dass ich ein Buch über „Mein Leben mit meinem Traummann“ schreibe“, erzählt sie schmunzelnd. Das wird seiner Bitte wohl erstmal am nächsten kommen, denn Zeit für neue Texte wird Teresa Zwirner neben ihrem Job, ihrem Shop und ihrer Tochter wohl vorerst nicht haben.

„Jjs by Teresa“ bietet personalisierte Bücher für Jugendliche und Erwachsene an. Schlüpfen Sie mit Ihrem Namen, Ihrem Bild und einer ganz persönlichen Widmung ganz in die Geschichte ein und werden Sie Teil eines Krimis, einer Liebesgeschichte oder eines Fantasy-Romans.

Kontakt

Jjs by Teresa

Teresa Zwirner

Deuenbach 26

91626 Schopfloch

015128962933



http://www.jjsbyteresa.de

