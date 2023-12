Zum 10. Mal: Auszeichnung für Ford F-150 Pick-up-Truck

Ford F-150 Pick-up-Truck räumt Auszeichnung bei den Kelley Blue Book Best Buy Awards ab

Göteborg, Schweden – 20. Dezember 2023_ Bei den jährlich in den USA verliehenen Kelley Blue Book Best Buy Awards setzte sich der F-150 in der Kategorie der großen Pick-up-Trucks durch. Die Jury lobte den grundsätzlich innovativen Modell-Mix der F-150-Serie. Sie setzt sich u. a. auch aus Fahrzeugen mit konventionellem Verbrenner-, mit Hybrid- sowie mit E-Antrieb zusammen.

„Best Full-Size-Truck 2024“

Ausgezeichnet wurden der bei deutschen Ford-Händlern bereits erhältliche „klassische“ F-150 mit seinen unterschiedlichen Antrieben auf Verbrenner-Basis. In der Kategorie großer Pick-ups erhielt das Fahrzeug das Prädikat „Best Full-Size-Truck 2024“ und blieb damit abermals vor seinen Wettbewerbern.

Komfort und Ausstattung herausragend

Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass der F-150 die Erwartungen der Käufer auch im kommenden Jahr übertreffen wird. Besonders hervor hob sie dabei den herausragenden Komfort sowie die Ausstattung, mit denen der F-150 in neue Dimensionen vordringt. Auch deshalb erhielt der F-150 von der Jury bereits im zehnten Jahr in Folge eine uneingeschränkte Kaufempfehlung.

Über die Kelley Blue Book Best Buy Awards

Die jährlichen Kelley Blue Book Best Buy Awards basieren auf der Analyse fahrzeugbezogener Daten. Sie umfassen etwa Preisangaben, Verbraucherbeurteilungen und -bewertungen, Informationen zu den Betriebskosten, einschließlich Abschreibung, Versicherung, Wartung, Finanzierung, Kraftstoff, Gebühren und Steuern für Neuwagen.

Über Hedin US Motor

Hedin US Motor ist der offizielle Importeur und Vertrieb der Ford F-150-Reihe für den europäischen Markt. Der Ford F-150 ist der meistverkaufte Pick-up-Truck der Welt und ein wichtiges Markenzeichen für Ford. Hedin US Motor ist Teil der Hedin Mobility Group und hat seinen Hauptsitz in Mölndal, Schweden.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.hedinusmotor.com

Über Ford Motor Company

Die Ford Motor Company ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Dearborn, Michigan. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und wartet Autos, Pick-ups, SUVs, Elektrofahrzeuge und Luxusfahrzeuge der Marke Lincoln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über die Ford Motor Credit Company Finanzdienstleistungen an und strebt eine Führungsposition in den Bereichen Elektrifizierung, autonome Fahrzeuge und Mobilitätslösungen an. Ford beschäftigt weltweit rund 188.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Ford, seine Produkte und die Ford Motor Credit Company finden Sie unter www.corporate.ford.com

