Zukunftstag 2026 in Eberswalde

Rekordbeteiligung bei der Entdeckung von Gesundheitsberufen

Eberswalde, 24. April 2026 – Am 23. April 2026 verwandelte sich der Campus Eberswalde der Akademie der Gesundheit erneut in ein lebendiges Zentrum für Berufsorientierung. Im Rahmen des landesweiten „Zukunftstags Brandenburg“ informierten sich insgesamt 103 Schülerinnen und Schüler über die vielfältigen Karrierewege im Gesundheitswesen. Damit konnte die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt werden.

Gesundheit zum Anfassen

Die Veranstaltung, die gemeinsam vom Bildungsunternehmen Akademie der Gesundheit e.V., dem Gesundheitsdienstleister Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) und der Hochschule für Gesundheitsfachberufe Eberswalde organisiert wurde, setzte konsequent auf Praxisnähe. An zahlreichen interaktiven Stationen konnten die Jugendlichen unter Anleitung erfahrener Lehrkräfte sowie Auszubildender und Studierender selbst aktiv werden.

Das Spektrum der vorgestellten Berufe und Studiengänge war breit gefächert:

-Pflegefachfrau / Pflegefachmann sowie die Bachelor-Studiengänge Pflege und Hebamme

-Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie

-Medizinische:r Technologe:in für Radiologie

-Anästhesie- und Operationstechnische Assistenz

-Notfallsanitäter:in

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war der Rettungswagen (RTW) vor der Tür. Hier konnten die Teilnehmenden nicht nur die hochmoderne Technik begutachten, sondern in realistischen Simulationen hautnah miterleben, wie im Ernstfall Leben gerettet wird.

Persönlicher Austausch und Orientierung

Eröffnet wurde der Tag von Liane Zimmermann (GLG) und Wilma Möhring, der Leiterin der Pflegeschule Eberswalde. In persönlichen Gesprächen wurden individuelle Fragen der Schüler beantwortet, um eine fundierte Entscheidungshilfe für die spätere Berufswahl zu bieten.

„Es ist beeindruckend, mit wie viel Neugier die Jugendlichen an die praktischen Übungen herangehen. Unser Ziel ist es, die Hemmschwelle zu senken und die Leidenschaft für die Arbeit am Menschen zu wecken“, resümierte Wilma Möhring.

Zum Abschluss konnten die Teilnehmenden ihr neu gewonnenes Wissen bei einem Quiz unter Beweis stellen, bevor sie mit vielen neuen Eindrücken den Campus verließen. Der Erfolg des Tages unterstreicht erneut die Relevanz solcher Angebote für die Nachwuchsgewinnung im Gesundheitssektor.

Die Akademie der Gesundheit e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den fünf Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Greifswald, Campus Eberswalde, Campus Wildau und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die zwei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien und das Institut für soziales Lehren und Lernen.

Kontakt

Akademie der Gesundheit e.V.

Alexander Kieß

Schwanebecker Chaussee 4 E-H

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