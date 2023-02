Planung, Installation, Wartung und Förderung im Neubau und Bestand

Angesichts weiter steigender Preise für fossile Brennstoffe werden klimafreundliche Alternativen für die Wärmeversorgung immer stärker nachgefragt. Doch bei Neubauten und im Bestand sind mit dem Einbau bzw. Austausch von Heizungsanlagen viele Fragen verbunden. Während Auftraggeber wirtschaftliche und wartungsfreundliche Lösungen suchen, müssen diese gleichzeitig für die Gegebenheiten vor Ort und den benötigten Wärmebedarf geeignet sein sowie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Darüber hinaus unterscheiden sich die bekannten und bewährten Heizungen teilweise grundlegend von klimafreundlichen Heizsystemen. Die Komplexität der einzelnen Komponenten und der hydraulische Abgleich erfordern spezielles Know-how. Gleichzeitig müssen sich die Heizsysteme z. B. mit der Trinkwassererwärmung kombinieren lassen und für die Gegebenheiten vor Ort geeignet sein.

Das in der Forum Verlag Herkert GmbH erschienene Produkt „Zukunftssichere Heiztechnik“ zeigt, wie man für seine Sanierungs- oder Neubauprojekte geeignete Heizsysteme auswählt, in den Bestand einbindet und diese förderfähig und bedarfsgerecht auslegt. Notwendige flankierende Maßnahmen sowie die Kombination z. B. mit Photovoltaik oder Trinkwassererwärmung werden ebenfalls erläutert. So ist dieser Praxisratgeber ein unentbehrliche Arbeitshilfe, um Kunden mit individuellen Lösungen bei der Umstellung auf klimafreundliche Heiztechnik zu unterstützen und stets die gesetzlichen Vorgaben im Blick zu haben.

