Zukunftsorientiert im Schwerlastverkehr

Pläne, Ziele und Projekte 2025

Die Mobilität im Schwerlastverkehr verändert sich rasant – tankpool24 gestaltet diesen Wandel aktiv mit. Mit einem Netzwerk von über 2.000 Stationen in ganz Europa bietet das Unternehmen LKW-Fahrern und Fuhrparkmanagern Lösungen, die den Arbeitsalltag erleichtern und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Branche leisten.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Zukunftsorientierung sind nachhaltigere und klimafreundliche Diesel-Kraftstoffe wie HVO. Aktuell arbeitet tankpool24 aktiv an der Erweiterung des ohnehin schon großen HVO-Netzwerks, um den steigenden Bedarf der Kunden zu decken. Mit Blick auf die wachsende Bedeutung von HVO wurde das Jahr 2025 als Meilenstein definiert: HVO erhält ein besonderes Augenmerk in den strategischen Planungen, sodass immer mehr Stationen diesen alternativen Kraftstoff anbieten werden. Auf diese Weise unterstützt tankpool24 Logistikunternehmen dabei, ihre Klimaziele zu erreichen und den ökologischen Fußabdruck der Branche zu verringern.

Auch bei digitalen Lösungen setzt tankpool24 auf Weiterentwicklung. Die Connect-Funktion, die ein einfaches und papierloses Tanken per App ermöglicht, ist bereits in Deutschland flächendeckend verfügbar. Aktuell arbeitet das Unternehmen daran, die Verfügbarkeit auszuweiten und den Funktionsumfang kontinuierlich zu optimieren. Ziel ist es, den Kunden eine noch benutzerfreundlichere und digitale Alternative zur klassischen Tankkarte zu bieten.

Darüber hinaus baut tankpool24 die Serviceleistungen konsequent aus. Mit service.tankpool24.com bietet das Unternehmen eine zentrale Plattform, die umfassende Informationen, Tools und Dienstleistungen speziell für die Anforderungen von Fahrern und Fuhrparkmanagern bereitstellt. Zusätzlich profitieren Kunden von der Vorteilswelt, die exklusive Angebote und Aktionen umfasst. Diese attraktiven Angebote werden in diesem Jahr erweitert. Ebenfalls wird die umfassende Maut-Lösung von tankpool24 weiter an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Bereits jetzt bietet das Unternehmen eine All-in-One-Lösung an, die die TollCollect-Abrechnung sowie einen Steuererstattungsservice umfasst. Mit den automatisierten Zahlungen über die tankpool24-Mautbox sparen Fahrer und Unternehmen wertvolle Zeit auf der Straße.

tankpool24 verfolgt das Ziel, weit mehr als nur eine zuverlässige Infrastruktur anzubieten. Das Unternehmen ist umfassender Partner für den Schwerlastverkehr und setzt dabei auf persönlichen Service und individuelle Lösungen. Von optimierten Abrechnungsmöglichkeiten bis hin zu zusätzlichen Services – tankpool24 definiert Standards in den Bereichen Qualität, Innovation und Kundenorientierung.

Mit einem klaren Fokus auf die Zukunft gestaltet tankpool24 aktiv den Wandel im Schwerlastverkehr – immer im Sinne des Unternehmensmottos: we power your way.

Die tankpool24 GmbH ist ein Zusammenschluss von 17 mittelständischen Mineralölunternehmen und betreibt mit über 2.000 Stationen eines der größten Tankstellennetze für LKW in ganz Europa. Mit einem umfassenden und ständig wachsenden Netzwerk bietet tankpool24 professionelle Dienstleistungen und Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse des modernen Lastverkehrs zugeschnitten sind.

Kontakt

tankpool24 GmbH

Birte Hölscher

Stiftsallee 53

32425 Minden

08008766524



https://tankpool24.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.