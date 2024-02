Zukunftsbranche Klimatechnik: sichere Arbeitsplätze in der Region

Steigen Sie ein in eine Zukunftsbranche und arbeiten in einem erfahren Team mit sehr gutem Klima

Torsten Kunert und Nico Lieske von der Rüdiger & Bunge Klimatechnik GmbH , leiten einen der renommiertesten Betriebe Ihrer Branche. Das gute Klima herrscht nicht nur bei Ihren Kunden, sondern auch im Team. Für das sucht das Unternehmen nun Verstärkung – und hat eine Menge zu bieten.

Sachbearbeiter oder Bürokauffrau m/w/d dringend gesucht

Es wird viel gelacht, wenn das Team morgens zusammenkommt – aus gutem Grund. Die Auftragsbücher sind gefüllt, die Arbeit macht Freude, das Team ist zur Familie geworden. Nur eins stört die beiden Geschäftsführer Torsten Kunert & Nico Lieske: „Uns fehlt noch eine weitere gute Seele im Büro“. Die Verwaltung am Standort Buschmühlenweg in Frankfurt (Oder) ist an ihre Grenzen gekommen. Für die Chefs heißt das: Überstunden schieben am Schreibtisch. Deshalb sind sie auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Team bereichern.

Alles, nur nicht langweilig

Und worum geht es? Nico Lieske und Torsten Kunert versprechen: „Bei uns gibt es vieles, nur keine Langeweile.“ Sachbearbeiter und Bürokauffrauen finden bei Rüdiger & Bunge ein vielseitiges Spektrum an Tätigkeitsfeldern rund um die Baustellenorganisation. Diese reichen von der Datenbankpflege über die Koordination von Projektergebnissen bis hin zum Projektmanagement. „Das Office ist das wichtige Bindeglied zwischen den Kundinnen und Kunden und unseren Teams auf der Baustelle“, ergänzt Nico Lieske.

Und was ist wichtig, um diesen Job zu erfüllen, der in Teil- und Vollzeit ausgeschrieben ist? Nico Lieske muss nicht lange überlegen: „Spaß an dem, was wir tun“, sagt er lachend. Und fügt hinzu: „Erfahrung im Bereich Baustellenkommunikation ist auf jeden Fall ein Vorteil, auch ein sicherer Umgang mit der EDV. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Excel. Aber grundsätzlich sind wir immer offen für einen Quereinstieg.“

Zukunftsbranche Klimatechnik

Die Klimatechnik gehört zu den boomenden Branchen in Deutschland. Laut Statista ist die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen zehn Jahren deutlich gewachsen. Knapp 400.000 Menschen arbeiteten 2022 im Sanitär-Heizung-Klima-Handwerk – 2008 waren es gerade einmal 330.000. Das ist kein Zufall, wie Branchenexperten bestätigen. Durch zunehmende Energiekosten sind effiziente Lösungen für Heizung und Klimatechnik gefragt wie nie. Genau diese Technik installieren die Profis aus Frankfurt (Oder). Zu den Kunden gehören Gewerbe- und Industriebetriebe aus der gesamten Region Berlin und Brandenburg. „Wir arbeiten im Auftrag regionaler Kunden und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Infrastruktur unserer Heimat zu stärken und Arbeitsplätze vor Ort zu erhalten“, positioniert sich Nico Lieske zum Thema. Wer neu bei Rüdiger & Bunge anfängt, darf sich also auf eine gesicherte Zukunft verlassen.

Wir, die Firma Rüdiger & Bunge Klimatechnik Frankfurt (Oder) GmbH sind erfahrene Errichter im Bereich Lüftungs-, Klima-, Kälte und MSR – Anlagenbau. Einen weiteren großen Teil unseres Leistungsumfanges und unseres Leistungsvermögens liegt auf den Schwerpunkten: FILTER-, KLIMA-,ENTFEUCHTUNGSANLAGEN

Kontakt

Rüdiger & Bunge Klimatechnik GmbH

Nico Lieske

Buschmühlenweg 58

15230 Frankfurt (Oder)

0335-22312

0335-24859



https://www.klimatechnik-ruediger-bunge.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.