Zukunft verstehen und gestalten statt nur beobachten

BusinessCode startet Informationskampagne

Ausgewählte Inhalte zu Logistik- und Industrieprozessen geben Unternehmen Orientierung in einem zunehmend komplexen technologischen Umfeld.

Bonn, 13.01.2026 – Die BusinessCode GmbH richtet ihren Blick verstärkt nach außen und startet eine Informationskampagne, mit der das Unternehmen zentrale Zukunftsfragen der Logistik und industrieller Prozessgestaltung adressiert. Ziel ist es, den Dialog mit Entscheiderinnen und Entscheidern aus Industrie, Logistik und IT aktiv zu fördern und bestehende Expertise zur Verfügung zu stellen.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen praxisnahe Inhalte. BusinessCode greift bestehende Fragestellungen aus dem Unternehmensalltag auf und ordnet technologische Entwicklungen verständlich und anwendungsbezogen ein. Thematisch reicht das Spektrum von Prozessoptimierung über digitale Produktions- und Logistikprozesse, der intelligenten Verzahnung von Industrie- und Logistikdaten und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz.

„Uns geht es um Substanz, mit der wir zum Nachdenken anregen wollen“, betont BusinessCode CEO Martin Schulze. „Wir möchten Erfahrungen teilen, Entwicklungen einordnen und zeigen, wie Unternehmen ihre Prozesse nachhaltig und zukunftsfähig gestalten können. Die Qualität der Inhalte steht klar im Vordergrund.“

Ein zentraler Baustein der Informationskampagne ist eine Fachveranstaltung am 15. April im Deutschen Museum Bonn, bei der ausgewählte Themen vertieft aufgegriffen und gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert werden. Ergänzend plant BusinessCode mehrere Webinare, die einzelne Fragestellungen gezielt aufgreifen und Raum für fachlichen Austausch bieten.

Mit der Informationskampagne positioniert sich BusinessCode bewusst als kompetenter Gesprächspartner, der technologische Entwicklungen nicht nur beherrscht, sondern auch im Kontext der Anwendungsmöglichkeiten einordnet. „Die praxisnahe Vermittlung zukunftsrelevanter Inhalte mit dem Anspruch, Orientierung in einem zunehmend komplexen Umfeld zu geben, ist uns ein wichtiges Anliegen“, so Schulze.

Den Auftakt der Kampagne bildet das Webinar „Future Ready – Zukunftstrends in der Logistik“, das am 9. Februar 2026 von 15.30 – 16.00 Uhr stattfindet. Im Fokus steht die Frage, welche Entwicklungen die Logistik von morgen prägen und welche konkreten Handlungsimpulse sich daraus bereits heute für Unternehmen ergeben. Mischa Wittek und Martin Schulze geben praxisnahe Einblicke, ordnen aktuelle Trends ein und liefern Denkanstöße für Entscheider. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Hier geht es zur Anmeldung.

Seit über 25 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen „made in Bonn“. Mehr als 20.000 Anwenderinnen und Anwender weltweit arbeiten täglich mit Software des Unternehmens. Nähe, Erreichbarkeit und das Know-how des erfahrenen Teams prägen die Arbeitsweise von BusinessCode ebenso wie die enge Zusammenarbeit mit den Kunden.

Das Unternehmen verfügt über ein breites Kundenportfolio in der Logistik, unter anderem DHL Express, Hellmann Worldwide Logistics und Aramex, und hat sich damit ein einzigartiges Branchenwissen aufgebaut.

Die hauseigene BCD-Suite bildet das Fundament individueller, auf Kunden-anforderungen abgestimmter Lösungen. Mit ihr entwickelt BusinessCode Software, die Prozesse vereinfacht, Transparenz schafft und Effizienz steigert.

Durch die strategische Kooperation mit der FEST GmbH stärkt BusinessCode sein Portfolio und erweitert seine Kompetenzen in der Industrieautomation, ein weiterer Schritt in Richtung eines MES, um Kunden aus Logistik und Produktion zukunftssichere IT-Lösungen zu bieten.

Seit dem Management-Buy-Out 2020 liegt die unternehmerische Verantwortung bei zehn aktiv im Unternehmen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

