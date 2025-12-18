Zukunft gemeinsam gestalten: JANUS Engineering und MAIT Gruppe bündeln ihre Stärken

Die JANUS Engineering AG wird Teil der MAIT Gruppe.

Mit dem Zusammenschluss bündeln zwei etablierte Spezialisten für Digitalisierung und Fertigungssoftware ihre Kompetenzen, um Kunden in der Fertigungsindustrie künftig noch umfassender bei der Einführung, Standardisierung und Automatisierung durchgängiger digitaler CAD, CAM und Fertigungsprozesse europaweit zu unterstützen. Die JANUS Engineering AG ist mit Standorten in Sindelfingen (Deutschland), Sutz (Schweiz) und Kollerschlag (Österreich) vertreten und bringt ihre internationale Expertise in die MAIT Gruppe ein.

Seit 30 Jahren steht die JANUS Engineering AG für Kompetenz, Verlässlichkeit und technologische Exzellenz in der digitalen Produktentwicklung und Fertigung. Als spezialisierter Partner für Siemens Digital Industries Software unterstützt JANUS produzierende Unternehmen dabei, ihre CAD, CAM und PLM Prozesse effizient, durchgängig und zukunftssicher zu gestalten. Mit tiefem Verständnis realer Fertigungsabläufe, eigenen leistungsstarken Add On Lösungen sowie fundierter Beratung und praxisnahen Schulungen sorgt JANUS dafür, dass Software nicht nur eingeführt, sondern messbar produktiv eingesetzt wird.

Mit dem Zusammenschluss von JANUS Engineering und der MAIT Gruppe werden Kompetenzen, Technologien und Marktpräsenz beider Unternehmen gezielt zusammengeführt. Die MAIT Gruppe ist mit mehr als 200 Millionen EUR Umsatz und über 7 000 Kunden der Partner für innovative digitale Lösungen in der Produktentwicklung, der Unternehmenssteuerung und im IT Service. Rund 900 Mitarbeiter realisieren an über 25 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Benelux spezifische Lösungen in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Als Digitalisierungspartner nutzt MAIT die innovativsten Technologien von marktführenden PLM, ERP und IT Anbietern wie PTC, Siemens, Abas, Comarch und HPE.

„Mit JANUS erweitern wir unseren Footprint in der Fertigungsindustrie sehr gezielt. Die ausgeprägte Expertise im Bereich intelligenter Fertigung ergänzt unser bestehendes Siemens Geschäft hervorragend. Gemeinsam können wir unsere Kunden über alle Engineering Prozesse hinweg begleiten und sie zu digitalen Vorreitern entwickeln“, erklärt Thorsten Walz, Mitglied des Executive Boards der MAIT Gruppe.

Auch aus Sicht der aktuellen Geschäftsführungen der JANUS Engineering in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der Zusammenschluss ein bedeutender Schritt für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Die Erweiterung der Kompetenzen und die enge Zusammenarbeit innerhalb der MAIT Gruppe eröffnen neue Perspektiven für nachhaltiges Wachstum. Gemeinsam sehen wir großes Potenzial, unser Geschäft, den Mehrwert für unsere Kunden sowie die Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter konsequent auf ein neues Niveau zu heben. Der Zusammenschluss schafft dafür eine stabile und zukunftsorientierte Basis, sagen die Geschäftsführer der einzelnen Länderorganisationen.

Mit dem Zusammenschluss stärken beide Unternehmen ihre Marktposition in der digitalen Fertigung und schaffen für Kunden ein erweitertes Leistungsportfolio, das eine effizientere Umsetzung anspruchsvoller Fertigungsanforderungen sowie langfristig skalierbare und zukunftssichere Lösungen ermöglicht.

Über Janus Engineering AG: Die Janus Engineering AG steht an vorderster Front von Lösungen im Bereich Digitale Fertigung mit einer reichen Geschichte der Innovation und einem tiefen Engagement für Qualität und Präzision. Als Entwicklungspartner von Siemens hat sich das Unternehmen auf die Nutzung von Siemens PLM-Produkten spezialisiert, um überlegene digitale Fertigungslösungen für eine vielfältige und globale Kundschaft zu schaffen.

