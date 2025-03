Zukunft der Automatisierung: Baloise migriert KI-Lösungen in die Insiders Cloud

Das Versicherungsunternehmen nutzt die Insiders KI OvAItion seit fast 15 Jahren zur automatisierten Belegverarbeitung und migrierte die Lösungen nun komplett in die Insiders Cloud. Das fördert schnelle Innovationen und eine effiziente Umsetzung.

Kaiserslautern, 12. März 2025 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), gibt bekannt, dass das Versicherungsunternehmen Baloise die Insiders Lösungen zum KI-gestützten Inputmanagement nun vollständig aus der Insiders Cloud bezieht. Durch die Verlagerung von on-premises in die Cloud konnte die Baloise IT ihre Effizienz durch Fokussierung steigern und das Unternehmen profitiert früher von den Produktinnovationen von Insiders Technologies.

Der Schweizer Versicherungskonzern Baloise mit Hauptsitz in Basel und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg hält seinen Kundinnen und Kunden seit mehr als 160 Jahren in Finanzfragen den Rücken frei. Unter der Prämisse „Nichts tun ist keine Lösung!“ verfolgt die Baloise IT eine klare Multi-Cloud-Strategie, um ihrer Rolle als Innovationsmotor im Unternehmen auch zukünftig gerecht zu werden. Für die eigenen Dienste hat sie eine Hybrid Cloud eingerichtet, die aus einer Private Cloud und einer Azure-basierten Public Cloud besteht. Ergänzt wird diese durch Cloud-Angebote von Herstellern wie Insiders Technologies oder anderen Businesspartnern, die SaaS-Lösungen anbieten. Mit der Nutzung der Insiders Cloud für das KI-basierte Inputmanagement hat die Baloise einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung ihrer Cloud Strategie erreicht.

Baloise steht vor der Herausforderung, taggleich ein hohes Volumen von rund 140.000 Dokumenten pro Monat – die teilweise bis zu 1.000 Seiten umfassen können – effizient zu verarbeiten. Die Belege erreichen Baloise über diverse Eingangskanäle wie Papier, E-Mail, Chat, App oder Portale und verteilen sich auf mehr als 250 Dokumentenklassen.

Um diese komplexen Aufgaben zu bewältigen, setzt Baloise seit 15 Jahren auf die Lösungen von Insiders Technologies für die universelle Belegerkennung und -lesung sowie auf das intelligente Invoice Management für die automatisierte Eingangsrechnungsverarbeitung. Zur Lösung von Use Cases durch die Fachbereiche selbst setzt Baloise seit kurzem den neuen GenerAItor zur Generierung von KI-Services im No-Code-Verfahren ein. Alle Lösungen werden als Cloud Service aus der Insiders Cloud genutzt. Die moderne KI-Technologie OvAItion und die OmnIA-Plattform für Intelligent Automation bieten Baloise höchste Präzision bei der Klassifizierung und beim Auslesen der Dokumente und ermöglichen es, eine Null-Fehler-Toleranz umzusetzen.

Timo Kohler, Product Owner Input Management bei Baloise, betont die Bedeutung dieser technologischen Unterstützung: „Insiders setzt alle relevanten KI-Trends aus der Forschung in praxisorientierte Lösungen um. Die intelligenten Produkte sind unser Universalwerkzeug zur Verarbeitung von Input jeder Art und wir ziehen großen Nutzen aus ihrem Einsatz bei der Automatisierung von Prozessen.“

Die Insiders-Technologien ermöglichen es Baloise nicht nur, die operative Effizienz zu steigern, sondern auch ihre Mitarbeitenden von routinemäßigen Aufgaben zu entlasten und so dass diese sich auf Kernkompetenzen konzentrieren können. Die Umsetzung von Business-Anforderungen erfolgt mit den neuen Insiders Produkten drei- bis viermal schneller, und der Zugriff auf Produktverbesserungen sowie Innovationen für neue Anwendungsfälle wird deutlich beschleunigt.

„Das Potential der Insiders KI OvAItion, insbesondere durch die Möglichkeit, LLMs einzubinden, ist riesig. Wir haben aktuell eine To-Do-Liste von rund 50 Anwendungsfällen, die wir mit KI automatisieren und optimieren wollen. Die Insiders Cloud und der No-Code-GenerAItor machen uns die Umsetzung dabei besonders leicht“, erläutert Timo Kohler den Innovationsschub durch die Insiders Lösungen.

Innerhalb von nur 18 Monaten migrierte Baloise alle sechs Mandanten der Inputmanagement-Lösung in Stufen auf die Insiders Cloud. Mit der Anbindung der Insiders Cloud konnte die gewünschte Real-time-Verarbeitung mit einer Event-driven-Steuerung umgesetzt werden. So stehen die eingehenden Schadensmeldungen unabhängig vom Eingangskanal nun innerhalb von Minuten detailliert ausgelesen im System bereit.

Der umfassende Projektbericht über die Nutzung der Insiders Cloud Services zum Inputmanagement bei Baloise steht hier bereit: https://insiders-technologies.com/de/customer-overview/#success-stories

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI: https://www.insiders-technologies.com/

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

