Zufriedenheit, Vergünstigungen und Work-Life-Balance: Ivalua als eines der besten Unternehmen von Comparably ausgezeichnet

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, wurde erneut von Comparably in drei Kernkategorien als eines der besten Unternehmen ausgezeichnet:

# Zufriedenste Mitarbeiter

# Beste Unternehmensvergünstigungen und -leistungen

# Beste Work-Life-Balance

Diese Auszeichnungen basieren auf Rückmeldungen, die über einen Zeitraum von 12 Monaten von aktuellen Mitarbeitern gesammelt wurden, die ihre Arbeitgeber anonym auf Comparably.com bewerten. In diesem Jahr wurde Ivalua bereits für seine Zukunftsaussichten, Karrieremöglichkeiten, Vielfalt und Führungsqualitäten unter den besten Unternehmen bewertet.

Insgesamt glauben 96 % der Mitarbeiter von Ivalua, dass ihr Arbeitsumfeld „positiv“ ist, und 95 % sagen, dass die Ziele des Unternehmens klar sind und sie sich mit ihnen identifizieren können. Die Bewältigung von Herausforderungen, Lernmöglichkeiten, Zusammenarbeit, Kundenzufriedenheit und ein unterstützendes Umfeld werden von den Mitarbeitern von Ivalua häufig als Schlüsselfaktoren für ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz genannt. Ein Mitarbeiter aus der Kundendienstabteilung schrieb: „Was mich bei der Arbeit am glücklichsten macht, ist die Möglichkeit, mit einem talentierten Team an sinnvollen Projekten zusammenzuarbeiten. Ich schätze auch die Unterstützung und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, wodurch ich mich weiterentwickeln und mein Bestes geben kann.“

Ein anderer Mitarbeiter hob das Engagement für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben hervor: „Der positivste Aspekt der Unternehmenskultur in meinem Unternehmen ist die starke Fokussierung auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die unterstützenden Richtlinien, die es gibt. Das Unternehmen versteht und schätzt die Bedürfnisse der Mitarbeiter wirklich und stellt die richtigen Ressourcen und Flexibilität zur Verfügung, um uns zu helfen, sowohl beruflich als auch persönlich erfolgreich zu sein.“

„Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeiter geschätzt fühlen und stolz darauf sind, Teil von Ivalua zu sein. Diese Auszeichnungen spiegeln die Kultur des Vertrauens, der Ausgewogenheit und der Zusammenarbeit wider, die unsere Teams gemeinsam geschaffen haben. Bei Ivalua fördern wir ein Umfeld, in dem Menschen sowohl als Fachkräfte als auch als Individuen gedeihen können. Dieses Engagement definiert, wer wir sind“, sagte Annie Lelievre, Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Ivalua.

Die Kultur von Ivalua basiert auf fünf Werten: Kundenorientierung, Zusammenarbeit, Ergebnisorientierung, Fürsorge und Förderung der Mitarbeiter sowie Integrität. Diese Auszeichnungen unterstreichen, wie die Werte von Ivalua jeden Tag von mehr als 1.000 Mitarbeitern in 15 Niederlassungen weltweit gelebt werden.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und mit KI-Agenten unterstützten Spend-Management-Lösungen. Unsere durchgängige Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Bildquelle: Ivalua